النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال عام.. محاكم الأحوال الشخصية تصدر 250 ألف حكم

مكة تصدرت القائمة بـ 74154 قضية تليها الرياض بـ 56390

كشفت وزارة العدل، إصدار محاكم الأحوال الشخصية لنحو 250 ألف حكم، خلال العام المنصرم 1440هـ.

وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

وبدأت ثمار تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف "استئناف بلا ورق"، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل؛ الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.

واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى "نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية" وغيرها من الدعاوى.

وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 74154 قضية، تليها الرياض بـ 56390 قضية، ثم الشرقية بـ 31889 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 17289 قضية، ثم عسير بـ 16081 قضية.

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرحلة السادسة بـ 13129 قضية، ثم جازان بـ 10906 قضايا، ثم تبوك بـ 7445 قضية، ثم حائل بـ 5810 قضايا، ثم الجوف بـ 4823 قضية، ثم الباحة بـ 3377 قضية، ثم نجران بـ 3191 قضية، ثم الحدود الشمالية بـ 2846 قضية، مسجلة أقل القضايا في المناطق في نفس الفترة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال عام.. محاكم الأحوال الشخصية تصدر 250 ألف حكم
سبق

كشفت وزارة العدل، إصدار محاكم الأحوال الشخصية لنحو 250 ألف حكم، خلال العام المنصرم 1440هـ.

وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

وبدأت ثمار تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف "استئناف بلا ورق"، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل؛ الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.

واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى "نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية" وغيرها من الدعاوى.

وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 74154 قضية، تليها الرياض بـ 56390 قضية، ثم الشرقية بـ 31889 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 17289 قضية، ثم عسير بـ 16081 قضية.

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرحلة السادسة بـ 13129 قضية، ثم جازان بـ 10906 قضايا، ثم تبوك بـ 7445 قضية، ثم حائل بـ 5810 قضايا، ثم الجوف بـ 4823 قضية، ثم الباحة بـ 3377 قضية، ثم نجران بـ 3191 قضية، ثم الحدود الشمالية بـ 2846 قضية، مسجلة أقل القضايا في المناطق في نفس الفترة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
02:43 PM

خلال عام.. محاكم الأحوال الشخصية تصدر 250 ألف حكم

مكة تصدرت القائمة بـ 74154 قضية تليها الرياض بـ 56390

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,262

كشفت وزارة العدل، إصدار محاكم الأحوال الشخصية لنحو 250 ألف حكم، خلال العام المنصرم 1440هـ.

وشهد المرفق العدلي مؤخراً قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

وبدأت ثمار تطبيق مشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف "استئناف بلا ورق"، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما يختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل؛ الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.

واشتملت قائمة القضايا التي صدرت فيها الأحكام على دعاوى "نكاح وفرقة، نفقات وما يلحق بها، حضانة وزيارة، قسمة التركات، الأوقاف والوصايا، دعاوى القاصرين ومَن في حكمهم، الطلبات العارضة المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية" وغيرها من الدعاوى.

وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 74154 قضية، تليها الرياض بـ 56390 قضية، ثم الشرقية بـ 31889 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 17289 قضية، ثم عسير بـ 16081 قضية.

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرحلة السادسة بـ 13129 قضية، ثم جازان بـ 10906 قضايا، ثم تبوك بـ 7445 قضية، ثم حائل بـ 5810 قضايا، ثم الجوف بـ 4823 قضية، ثم الباحة بـ 3377 قضية، ثم نجران بـ 3191 قضية، ثم الحدود الشمالية بـ 2846 قضية، مسجلة أقل القضايا في المناطق في نفس الفترة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,386
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,368
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,399
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,005

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة