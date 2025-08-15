النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. "بلدية العتيبية" تواصل جهودها لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة

إزالة 3360 طنًّا من مخلفات البناء والهدم والتشوهات البصرية خلال أسبوع

واصلت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جهودها لإزالة مخلفات المباني في شارع الحج التي تأتي ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدسة "مكة بلا مخلفات بناء" لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس مصطفين علي عيد حرص أمانة العاصمة المقدسة للحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جرّاء بقايا مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخّلص منها، مشيراً إلى إزالة 3360 طنًّا من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع؛ وذلك بالتنسيق مع قسم خدمات المرافق البلدية.

وأفاد المهندس عيد بأنَّ الفرق الرقابية في البلدية بالتعاون مع إدارة النظافة قامت بحملة مكثفة على أماكن غسيل السيارات في الأماكن العامة والشوارع، في إطار الحملة المستمرّة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين، مشيراً إلى مصادرة 70 جالون مياه والأدوات المستخدمة في الغسيل من براميل وقطع أقمشة، مؤكدًا متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة.

وأكد حرص البلدية على التصدي لجميع المخالفات، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

وثمن رئيس بلدية العتيبة دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية والاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. "بلدية العتيبية" تواصل جهودها لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة
سبق

واصلت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جهودها لإزالة مخلفات المباني في شارع الحج التي تأتي ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدسة "مكة بلا مخلفات بناء" لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس مصطفين علي عيد حرص أمانة العاصمة المقدسة للحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جرّاء بقايا مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخّلص منها، مشيراً إلى إزالة 3360 طنًّا من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع؛ وذلك بالتنسيق مع قسم خدمات المرافق البلدية.

وأفاد المهندس عيد بأنَّ الفرق الرقابية في البلدية بالتعاون مع إدارة النظافة قامت بحملة مكثفة على أماكن غسيل السيارات في الأماكن العامة والشوارع، في إطار الحملة المستمرّة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين، مشيراً إلى مصادرة 70 جالون مياه والأدوات المستخدمة في الغسيل من براميل وقطع أقمشة، مؤكدًا متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة.

وأكد حرص البلدية على التصدي لجميع المخالفات، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

وثمن رئيس بلدية العتيبة دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية والاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
12:26 PM

مكة.. "بلدية العتيبية" تواصل جهودها لتحسين المشهد الحضري بالمنطقة

إزالة 3360 طنًّا من مخلفات البناء والهدم والتشوهات البصرية خلال أسبوع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
318

واصلت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جهودها لإزالة مخلفات المباني في شارع الحج التي تأتي ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدسة "مكة بلا مخلفات بناء" لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس مصطفين علي عيد حرص أمانة العاصمة المقدسة للحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات، من خلال رفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء جرّاء بقايا مخلفات البناء لمساكن المواطنين، والتخّلص منها، مشيراً إلى إزالة 3360 طنًّا من مخلفات البناء والهدم خلال أسبوع؛ وذلك بالتنسيق مع قسم خدمات المرافق البلدية.

وأفاد المهندس عيد بأنَّ الفرق الرقابية في البلدية بالتعاون مع إدارة النظافة قامت بحملة مكثفة على أماكن غسيل السيارات في الأماكن العامة والشوارع، في إطار الحملة المستمرّة لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بعدم غسل السيارات في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم التعامل مع هؤلاء المخالفين، مشيراً إلى مصادرة 70 جالون مياه والأدوات المستخدمة في الغسيل من براميل وقطع أقمشة، مؤكدًا متابعة هذه المخالفات بصورة مستمرة.

وأكد حرص البلدية على التصدي لجميع المخالفات، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

وثمن رئيس بلدية العتيبة دور مراقبي البلدية المشاركين في أعمال الرقابة الميدانية والاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,307
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,272
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,666

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة