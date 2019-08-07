المفتي للكشافين: أعمالكم التطوعية في إعانة الحجاج على أداء مناسكهم عملٌ شرعيٌّ

خلال استقباله المشرف العام على معسكرات الخدمة في مقر إقامته بمكة المكرمة

(تصوير: عبدالرحمن الفهد): قدَّم المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، شكره وتقديره لمنسوبي الكشافة نظير ما يقدمونه من أعمال تطوعية وجهود مباركة، تُسهم في مساعدة الحجاج على أداء مناسكهم.

جاء ذلك خلال استقباله أمس في مقر إقامته بمكة المكرمة المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، والقائد العام للمعسكرات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، وعددًا من القيادات الكشفية والكشافة.

وعبَّر سماحته في كلمة وجهها للكشافين عن شكره لهم لقيامهم بذلك العمل التطوعي الخيّر المبارك، خاصة أنه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ إذ يساعدون الحاج التائه، ويعينون الحجاج على أداء مناسكهم.. وهو عمل شرعي.

وأشار إلى الخبرة التي يتمتع بها المسؤول عنهم الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وأنه قدوة، ومن أصحاب الهمم العالية الذين يُقتدَى بهم.

فيما قدَّم الدكتور الفهد في بداية الاستقبال شرحًا لسماحة المفتي عن الجهود التي تقوم بها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة الحجاج، وتعاونها مع مختلف القطاعات بالحج، وقام بشرح الخرائط الإرشادية التي أصدرتها الجمعية، إضافة إلى التطبيقات الإلكترونية التي تسهم في خدمة الحاج.