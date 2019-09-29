"مدني خليص" ينتشل جثة شاب بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور
انتشل الدفاع المدني بخليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"؛ انتشل مدني خليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
"مدني خليص" ينتشل جثة شاب بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور
هادي العصيمي
سبق
2019-09-29
انتشل الدفاع المدني بخليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"؛ انتشل مدني خليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
12:29 AM
"مدني خليص" ينتشل جثة شاب بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور
انتشل الدفاع المدني بخليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"؛ انتشل مدني خليص جثة شاب في العقد الثالث من العمر بعد سقوطه في تجمع مياه بمركز الخور.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.