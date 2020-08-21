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"ابن ظويهر" يحتفل بزفاف حفيده في الرياض

احتفل حمود بن فهد بن ظويهر بزفاف حفيده "سامي بن منصور" إلى كريمة عمه ناصر بن حمود بإحدى قاعات الأفراح بالرياض وسط حضور وجهاء القبائل والمسؤولين.

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"ابن ظويهر" يحتفل بزفاف حفيده في الرياض
سبق

احتفل حمود بن فهد بن ظويهر بزفاف حفيده "سامي بن منصور" إلى كريمة عمه ناصر بن حمود بإحدى قاعات الأفراح بالرياض وسط حضور وجهاء القبائل والمسؤولين.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
10:38 PM

"ابن ظويهر" يحتفل بزفاف حفيده في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل حمود بن فهد بن ظويهر بزفاف حفيده "سامي بن منصور" إلى كريمة عمه ناصر بن حمود بإحدى قاعات الأفراح بالرياض وسط حضور وجهاء القبائل والمسؤولين.

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