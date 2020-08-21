"ابن ظويهر" يحتفل بزفاف حفيده في الرياض

احتفل حمود بن فهد بن ظويهر بزفاف حفيده "سامي بن منصور" إلى كريمة عمه ناصر بن حمود بإحدى قاعات الأفراح بالرياض وسط حضور وجهاء القبائل والمسؤولين.
احتفل حمود بن فهد بن ظويهر بزفاف حفيده "سامي بن منصور" إلى كريمة عمه ناصر بن حمود بإحدى قاعات الأفراح بالرياض وسط حضور وجهاء القبائل والمسؤولين.
احتفل حمود بن فهد بن ظويهر بزفاف حفيده "سامي بن منصور" إلى كريمة عمه ناصر بن حمود بإحدى قاعات الأفراح بالرياض وسط حضور وجهاء القبائل والمسؤولين.
احتفل حمود بن فهد بن ظويهر بزفاف حفيده "سامي بن منصور" إلى كريمة عمه ناصر بن حمود بإحدى قاعات الأفراح بالرياض وسط حضور وجهاء القبائل والمسؤولين.