الفيصلي يبحث عن استعادة توازنه.. الأهلي يخشى مفاجأة الترجي

في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للكرة الطائرة

تنطلق مساء غد السبت منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك من خلال إقامة 5 لقاءات تكون مليئة بالإثارة والتشويق.

الفيصلي - الهداية

في المجمعة، سيرمي الفيصلي بكامل ثقله من أجل تحقيق فوز يعيده إلى لسكة الانتصارات عقب الخسارة الأخيرة أمام الأهلي، وذلك حينما يستضيف الهداية على صالة نادي سدير في تمام الساعة(3:30) مساءً.

يدخل الفيصلي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، فيما يحل الهداية في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

ضمك - الوحدة

وفي خميس مشيط، يبحث ضمك عن مواصلة صحوته الكبيرة وتحقيق انتصار جديد على حساب ضيفه الوحدة في لقاء يقام على صالة نادي ضمك في تمام الساعة الـ (3:30) مساءً، يتوقع أن يكون مليئًا بالتنافس المثير في ظل رغبة كلا الفريقين بالتقدم في جدول الترتيب العام.

يدخل ضمك اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 14 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 11 نقطة.

الترجي - الأهلي

أما في الدمام، فيحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً جداً على الترجي الراغب بالاقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة، حيث ستصطدم طموحات البحارة برغبة قلعة الكؤوس في تحقيق انتصار بثلاثة أشواط نظيفة تبقيه في صدارة الترتيب المام، وذلك خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة الـ(5:00)مساءً.

يدخل الترجي اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 27 نقطة.

الخليج - الابتسام

وعلى نفس الصالة، يشتعل الصراع بين طائرتي الخليج والابتسام بحثاً عن انتصار يمهد لهما طريق الابتعاد عن مؤخرة الترتيب العام، وذلك حينما يلتقيان عند تمام الساعة الـ (7:00) مساءً.

يدخل الخليج اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الابتسام المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

الخويلدية- النصر

وفي القطيف، يبحث الخويلدية عن انتصار يبعده عن تذيل جدول الترتيب العام، وذلك حينما يستضيف النصر على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في تمام الساعة الـ(5:00) مساءً.

يدخل الخويلدية اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، فيما يحتل النصر المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

يذكر أن الجولة العاشرة تستكمل بلقاء من العيار الثقيل يجمع ما بين الهلال والاتحاد مساء يوم الأحد على صالة نادي الهلال عند تمام الساعة الـ (3:30) مساءً.