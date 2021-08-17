"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وجنوبية غربية على باب المندب تتحوّل الى شمالية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.