"بطاقة مدرب معتمد" لمدير عام هيئة السياحة بنجران

سلم مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار بطاقة (مدرب معتمد) لسعادة مدير عام هيئة السياحة صالح آل مريح في مجال السياحة والفندقة والضيافة وتطوير الذات.

وأوضح مدير إدارة التدريب الأهلي بالمنطقة أن رخصة المدرب المعتمد هي إحدى مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن جهودها لضبط سوق التدريب وسعيها لتنظيمه ورفع جودته.

ويعتبر صالح آل مريح أول مدرب معتمد في مجال السياحة والفندقة والضيافة بالمنطقة ومن الكفاءات المميزة في هذا المجال.