"تعليم الباحة" يوجّه بالتحقق من ملابسات حادثة دهس طفل الروضة بحافلة نقل "خاصة"

"الزهراني" يقدم واجب العزاء لذويه

قدم مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني، واجب العزاء لذوي الطالب الذي يدرس في إحدى المدارس الأهلية بالمنطقة، والذي وافته المنية على إثر حادث دهس مروري عن طريق الحافلة الخاصة التي كانت تقله في طريق عودته للمنزل أول من أمس الخميس.

وأوضح متحدث تعليم الباحة محمد سعيد هضبان: "كما وجّه المدير العام بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ اللازم وفق الاختصاص؛ لكون الحافلة ليست ضمن النقل المدرسي الذي تقدمه وزارة التعليم، ممثلة في شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي، سائلين الله -عز وجل- السلامة والعافية لجميع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات".

وكانت إدارة مرور منطقة الباحة كشفت عن أن الحادثة تمثلت في قيام أحد سائقي الحافلات الخاصة من جنسية باكستانية تابعة لمدرسة أهلية بإنزال طالب روضة في الخامسة من عمره، حيث اعتقد السائق أن الطالب مر من خلف الحافلة، إلا أنه توجّه من أمامها، فمرت المركبة من فوقه، فيما باشرت إدارة مرور الباحة التحقيق في الحادث وملابساته.