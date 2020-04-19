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القارة السمراء.. 20 ألفًا و270 حالة إصابة بفيروس كورونا

مركز مكافحة الأمراض: عدد الوفيات ارتفع إلى 1025 حالة

سجلت دول القارة الإفريقية نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 ألفًا و 270 حالة.


وأفاد بيان صادر عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوَفَيَات جراء الفيروس ارتفع إلى 1025، وأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 4 آلاف و700.


وأشار إلى أن أكثر الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الفيروس، هي جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وبوركينا فاسو، والكاميرون.


وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أن ما لا يقل عن 300 ألف إلى 3.3 ملايين شخص قد يموتون بسبب وباء كورونا إذا لم تتخذ التدابير المناسبة في القارة السمراء.

فيروس كورونا الجديد

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القارة السمراء.. 20 ألفًا و270 حالة إصابة بفيروس كورونا
سبق

سجلت دول القارة الإفريقية نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 ألفًا و 270 حالة.


وأفاد بيان صادر عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوَفَيَات جراء الفيروس ارتفع إلى 1025، وأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 4 آلاف و700.


وأشار إلى أن أكثر الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الفيروس، هي جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وبوركينا فاسو، والكاميرون.


وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أن ما لا يقل عن 300 ألف إلى 3.3 ملايين شخص قد يموتون بسبب وباء كورونا إذا لم تتخذ التدابير المناسبة في القارة السمراء.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
04:47 PM

القارة السمراء.. 20 ألفًا و270 حالة إصابة بفيروس كورونا

مركز مكافحة الأمراض: عدد الوفيات ارتفع إلى 1025 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دول القارة الإفريقية نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 ألفًا و 270 حالة.


وأفاد بيان صادر عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوَفَيَات جراء الفيروس ارتفع إلى 1025، وأن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 4 آلاف و700.


وأشار إلى أن أكثر الدول الإفريقية التي ينتشر فيها الفيروس، هي جنوب إفريقيا، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وبوركينا فاسو، والكاميرون.


وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة، في تقرير، أن ما لا يقل عن 300 ألف إلى 3.3 ملايين شخص قد يموتون بسبب وباء كورونا إذا لم تتخذ التدابير المناسبة في القارة السمراء.

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