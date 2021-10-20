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"النيابة العامة" تستدعي مغردًا متهمًا بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد( ٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في "تويتر"، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.


وبيّن المصدر أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجبًا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.


واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعه مع مساءلة كل من يسئ إليها.

النيابة العامة تويتر مكافحة جرائم المعلوماتية النظام العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة العامة" تستدعي مغردًا متهمًا بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام
سبق

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد( ٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في "تويتر"، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.


وبيّن المصدر أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجبًا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.


واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعه مع مساءلة كل من يسئ إليها.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
07:03 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:25 AM

"النيابة العامة" تستدعي مغردًا متهمًا بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
18,156

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد( ٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام، عبر حسابه في "تويتر"، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.


وبيّن المصدر أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجبًا للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.


واختتم المصدر تصريحه بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزاً للنظام العام، موضحاً أن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعه مع مساءلة كل من يسئ إليها.

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