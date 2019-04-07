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أهالي الخانق بنجران يناشدون هيئة الاتصالات بتوفير خدمة 4G

ضعف الشبكة أدى لعزلة كبيرة في بعض الأوقات

يعاني أهالي مركز الخانق بمحافظة بدر الجنوب " ١٢٠كم شمال غرب نجران" من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية، معربين عن استيائهم من ضعف الشبكة وعدم تغطيتها للجيل الرابع 4G رغم تغطية قرى مجاورة لها بالخدمة.

وناشدوا هيئة الاتصالات بإيجاد حل عاجل لمشكلة ضعف أبراج الجوال وانقطاع الخدمة بشكل متكرر.

وقال المواطن مرجع علي آل سالم: أهالي مركز الخانق يعانون من ضعف عام في الشبكة تسبب في عزلة كبيرة في بعض الأوقات فضلاً عن انعدامها في بعض أوقات الذروة.

وأشار إلى أنه لأهمية وجود الإنترنت في الوقت الحاضر فالأجهزة الحكومية أصبحت أكثر تطوراً مما كانت عليه سابقاً فيمكن أن ينجز المواطن معاملاته الحكومية على مواقع الجهات الحكومية كالجوازات والأحوال المدنية والبلدية وغيرها.

وطالب "آل سالم " الشركة بإيجاد دعم من شركة الاتصالات لأبراج الاتصالات، مشيراً إلى عدم وجود تغطية الـ 4G في ظل الحاجة الماسة والكبيرة لوجود الشبكة.

وأضاف آل سالم أنه تقدم بشكوى منذ أكثر من عام لشركة الاتصالات ولكن للأسف حتى الآن لم تتجاوب الشركة مع الشكوى، مشيراً بأنه وصلته أخيراً الرسالة التالية "عزيزي المشترك، تم إرسال شكواكم 406250319 إلى مقدم الخدمة بنجاح. وفي حال عدم الحل من قبل مقدم الخدمة في مدة أقصاها 5 أيام، نرجو التقدم بالشكوى لهيئة الاتصالات".

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي الخانق بنجران يناشدون هيئة الاتصالات بتوفير خدمة 4G
سبق

يعاني أهالي مركز الخانق بمحافظة بدر الجنوب " ١٢٠كم شمال غرب نجران" من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية، معربين عن استيائهم من ضعف الشبكة وعدم تغطيتها للجيل الرابع 4G رغم تغطية قرى مجاورة لها بالخدمة.

وناشدوا هيئة الاتصالات بإيجاد حل عاجل لمشكلة ضعف أبراج الجوال وانقطاع الخدمة بشكل متكرر.

وقال المواطن مرجع علي آل سالم: أهالي مركز الخانق يعانون من ضعف عام في الشبكة تسبب في عزلة كبيرة في بعض الأوقات فضلاً عن انعدامها في بعض أوقات الذروة.

وأشار إلى أنه لأهمية وجود الإنترنت في الوقت الحاضر فالأجهزة الحكومية أصبحت أكثر تطوراً مما كانت عليه سابقاً فيمكن أن ينجز المواطن معاملاته الحكومية على مواقع الجهات الحكومية كالجوازات والأحوال المدنية والبلدية وغيرها.

وطالب "آل سالم " الشركة بإيجاد دعم من شركة الاتصالات لأبراج الاتصالات، مشيراً إلى عدم وجود تغطية الـ 4G في ظل الحاجة الماسة والكبيرة لوجود الشبكة.

وأضاف آل سالم أنه تقدم بشكوى منذ أكثر من عام لشركة الاتصالات ولكن للأسف حتى الآن لم تتجاوب الشركة مع الشكوى، مشيراً بأنه وصلته أخيراً الرسالة التالية "عزيزي المشترك، تم إرسال شكواكم 406250319 إلى مقدم الخدمة بنجاح. وفي حال عدم الحل من قبل مقدم الخدمة في مدة أقصاها 5 أيام، نرجو التقدم بالشكوى لهيئة الاتصالات".

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:41 PM

أهالي الخانق بنجران يناشدون هيئة الاتصالات بتوفير خدمة 4G

ضعف الشبكة أدى لعزلة كبيرة في بعض الأوقات

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علي حفول - نجران
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يعاني أهالي مركز الخانق بمحافظة بدر الجنوب " ١٢٠كم شمال غرب نجران" من سوء الخدمة المقدمة لهم من شركة الاتصالات السعودية، معربين عن استيائهم من ضعف الشبكة وعدم تغطيتها للجيل الرابع 4G رغم تغطية قرى مجاورة لها بالخدمة.

وناشدوا هيئة الاتصالات بإيجاد حل عاجل لمشكلة ضعف أبراج الجوال وانقطاع الخدمة بشكل متكرر.

وقال المواطن مرجع علي آل سالم: أهالي مركز الخانق يعانون من ضعف عام في الشبكة تسبب في عزلة كبيرة في بعض الأوقات فضلاً عن انعدامها في بعض أوقات الذروة.

وأشار إلى أنه لأهمية وجود الإنترنت في الوقت الحاضر فالأجهزة الحكومية أصبحت أكثر تطوراً مما كانت عليه سابقاً فيمكن أن ينجز المواطن معاملاته الحكومية على مواقع الجهات الحكومية كالجوازات والأحوال المدنية والبلدية وغيرها.

وطالب "آل سالم " الشركة بإيجاد دعم من شركة الاتصالات لأبراج الاتصالات، مشيراً إلى عدم وجود تغطية الـ 4G في ظل الحاجة الماسة والكبيرة لوجود الشبكة.

وأضاف آل سالم أنه تقدم بشكوى منذ أكثر من عام لشركة الاتصالات ولكن للأسف حتى الآن لم تتجاوب الشركة مع الشكوى، مشيراً بأنه وصلته أخيراً الرسالة التالية "عزيزي المشترك، تم إرسال شكواكم 406250319 إلى مقدم الخدمة بنجاح. وفي حال عدم الحل من قبل مقدم الخدمة في مدة أقصاها 5 أيام، نرجو التقدم بالشكوى لهيئة الاتصالات".

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