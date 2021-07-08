النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند

تم تخريج عدد من المتدربين من الشباب والفتيات

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند، ضمن مشروع تعزيز الحماية المتكاملة للنساء والأطفال المتضررين من النزوح في جوبالاند وصوماليلاند.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف الرحمة، أنه تم تخريج عدد من المتدرّبين من الشباب والفتيات في دورات الحاسب الآلي والسباكة والكهرباء والخياطة وتصنيع البخور، كما تم توزيع شهادات التخرج على المتدربين وتزويدهم بالمعدات والأجهزة اللازمة لتمكينهم من ممارسة مهنهم التي تعلموها خلال الدورات، ودعمًا لسبل العيش، ولتكون مصدر دخل لهم ولعائلاتهم.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب الصومالي الشقيق ودعمه بمختلف المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند، ضمن مشروع تعزيز الحماية المتكاملة للنساء والأطفال المتضررين من النزوح في جوبالاند وصوماليلاند.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف الرحمة، أنه تم تخريج عدد من المتدرّبين من الشباب والفتيات في دورات الحاسب الآلي والسباكة والكهرباء والخياطة وتصنيع البخور، كما تم توزيع شهادات التخرج على المتدربين وتزويدهم بالمعدات والأجهزة اللازمة لتمكينهم من ممارسة مهنهم التي تعلموها خلال الدورات، ودعمًا لسبل العيش، ولتكون مصدر دخل لهم ولعائلاتهم.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب الصومالي الشقيق ودعمه بمختلف المجالات.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
04:38 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند

تم تخريج عدد من المتدربين من الشباب والفتيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
212

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند، ضمن مشروع تعزيز الحماية المتكاملة للنساء والأطفال المتضررين من النزوح في جوبالاند وصوماليلاند.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف الرحمة، أنه تم تخريج عدد من المتدرّبين من الشباب والفتيات في دورات الحاسب الآلي والسباكة والكهرباء والخياطة وتصنيع البخور، كما تم توزيع شهادات التخرج على المتدربين وتزويدهم بالمعدات والأجهزة اللازمة لتمكينهم من ممارسة مهنهم التي تعلموها خلال الدورات، ودعمًا لسبل العيش، ولتكون مصدر دخل لهم ولعائلاتهم.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب الصومالي الشقيق ودعمه بمختلف المجالات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة