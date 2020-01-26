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مركز الملك سلمان يعالج 5 آلاف مريض بـ"خوخة الحديدة"

من خلال جولات يومية يقوم بها الفريق الطبي المتنقل

قدّم الفريق الطبي المتنقل التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ العلاج لـ4983 مريضًا في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة والقرى المجاورة لها في محافظة الحديدة، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018م وحتى 25 يناير 2019م.

ويقدم الفريق خدماته للمرضى في المخيمات والقرى البعيدة عن العيادات الطبية التي أنشأها المركز في المخيم؛ حيث يضم الفريق المتنقل طبيبًا عامًّا، وعامل تحصين، وعامل تغذية، إضافة إلى صيدلي متخصص لصرف الأدوية، إلى جانب توزيع نشرات للتثقيف الصحي.

ويقوم الفريق يوميًّا بجولة على أماكن وتجمعات النازحين وسكان المناطق القروية البعيدة، الذين تسببت الطرق الوعرة وعدم توافر مواصلات بصورة مستمرة في صعوبة وصولهم إلى العيادات الطبية التي أقامها المركز.

يذكر أن العيادات الطبية التي أنشأها المركز لتقدم خدماتها للنازحين من الحديدة إلى مديرية الخوخة؛ تضم عيادات وأقسام الطوارئ، والباطنية، والنساء والولادة، والتحصين، والتغذية، وقسمًا لتنويم النساء، وآخر لتنويم الرجال، إضافة إلى الصيدلية والمختبر، وهي ضمن سلسلة من المشروعات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لنازحي محافظة الحديدة.

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مركز الملك سلمان يعالج 5 آلاف مريض بـ"خوخة الحديدة"
سبق

قدّم الفريق الطبي المتنقل التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ العلاج لـ4983 مريضًا في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة والقرى المجاورة لها في محافظة الحديدة، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018م وحتى 25 يناير 2019م.

ويقدم الفريق خدماته للمرضى في المخيمات والقرى البعيدة عن العيادات الطبية التي أنشأها المركز في المخيم؛ حيث يضم الفريق المتنقل طبيبًا عامًّا، وعامل تحصين، وعامل تغذية، إضافة إلى صيدلي متخصص لصرف الأدوية، إلى جانب توزيع نشرات للتثقيف الصحي.

ويقوم الفريق يوميًّا بجولة على أماكن وتجمعات النازحين وسكان المناطق القروية البعيدة، الذين تسببت الطرق الوعرة وعدم توافر مواصلات بصورة مستمرة في صعوبة وصولهم إلى العيادات الطبية التي أقامها المركز.

يذكر أن العيادات الطبية التي أنشأها المركز لتقدم خدماتها للنازحين من الحديدة إلى مديرية الخوخة؛ تضم عيادات وأقسام الطوارئ، والباطنية، والنساء والولادة، والتحصين، والتغذية، وقسمًا لتنويم النساء، وآخر لتنويم الرجال، إضافة إلى الصيدلية والمختبر، وهي ضمن سلسلة من المشروعات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لنازحي محافظة الحديدة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
04:00 PM

مركز الملك سلمان يعالج 5 آلاف مريض بـ"خوخة الحديدة"

من خلال جولات يومية يقوم بها الفريق الطبي المتنقل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّم الفريق الطبي المتنقل التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ العلاج لـ4983 مريضًا في مخيمات النازحين بمديرية الخوخة والقرى المجاورة لها في محافظة الحديدة، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018م وحتى 25 يناير 2019م.

ويقدم الفريق خدماته للمرضى في المخيمات والقرى البعيدة عن العيادات الطبية التي أنشأها المركز في المخيم؛ حيث يضم الفريق المتنقل طبيبًا عامًّا، وعامل تحصين، وعامل تغذية، إضافة إلى صيدلي متخصص لصرف الأدوية، إلى جانب توزيع نشرات للتثقيف الصحي.

ويقوم الفريق يوميًّا بجولة على أماكن وتجمعات النازحين وسكان المناطق القروية البعيدة، الذين تسببت الطرق الوعرة وعدم توافر مواصلات بصورة مستمرة في صعوبة وصولهم إلى العيادات الطبية التي أقامها المركز.

يذكر أن العيادات الطبية التي أنشأها المركز لتقدم خدماتها للنازحين من الحديدة إلى مديرية الخوخة؛ تضم عيادات وأقسام الطوارئ، والباطنية، والنساء والولادة، والتحصين، والتغذية، وقسمًا لتنويم النساء، وآخر لتنويم الرجال، إضافة إلى الصيدلية والمختبر، وهي ضمن سلسلة من المشروعات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لنازحي محافظة الحديدة.

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