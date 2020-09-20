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عبر "معين".. "المظالم" يُطلق خدمة تسلُّم نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونياً

تحقيقاً للنقلة التقنية في مسارات العمل القضائي بشكل متكامل منذ بداية أعمال الترافع

أطلق ديوان المظالم خدمة تسلُّم نسخة من "الأحكام التنفيذية، والنهائية "الصادرة عن المحاكم بشكلٍ إلكتروني، وذلك عبر منصة "معين" دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

يأتي ذلك تحقيقاً للنقلة التقنية في مسارات العمل القضائي بشكل متكامل منذ بداية أعمال الترافع في الدعوى مروراً بمرحلة التقاضي فيها حتى نهايتها.

تتميز هذه الخدمة بإتاحتها للمستفيد إمكانية تسلُّم صورة نسخة الحكم الصادر من محاكم ديوان المظالم بعد تذييله بالصيغتين التنفيذية والنهائية، كما يستطيع أطراف الدعوى التحقق من صحة صورة نسخة الحكم المُتَسلَمة بطريقة إلكترونية تتضمن معايير عالية الدقة؛ للحفاظ على سرية وفعالية النسخة الإلكترونية للحكم، إضافة إلى ذلك تتيح منصة "معين" متابعة حالة الطلب لهذه الخدمة عبر أيقونة "طلباتي"، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حالة الموافقة على الطلب أو رفضه، كما تتيح منصة "معين" الإلكترونية تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بصورة إلكترونية متكاملة.

تأتي هذه الخدمة استكمالاً لتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي من ضمنها التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم القضائية، إذ تتيح الخدمات الإلكترونية المستحدثة غاية الاستفادة من المعطيات التقنية؛ لتُمكّن المستفيدين من متابعة ما يستجد على قضاياهم بطريقة إلكترونية.

ويعد البدء بإطلاق هذه الخدمة اكتمالًا لما تم إعداده وفق الهدف الثاني من الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 للتحول الإلكتروني للأعمال القضائية؛ فمنذ أن يبدأ قيد الدعوى الإدارية حتى انتهائها بصدور الحكم فيها، فهي تأخذ مساراً إلكترونياً في عملية التقاضي حتى صدور الحكم فيها وتسلُّمه بصورته النهائية بشكلٍ إلكتروني.

ديوان المظالم منصة معين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "معين".. "المظالم" يُطلق خدمة تسلُّم نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونياً
سبق

أطلق ديوان المظالم خدمة تسلُّم نسخة من "الأحكام التنفيذية، والنهائية "الصادرة عن المحاكم بشكلٍ إلكتروني، وذلك عبر منصة "معين" دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

يأتي ذلك تحقيقاً للنقلة التقنية في مسارات العمل القضائي بشكل متكامل منذ بداية أعمال الترافع في الدعوى مروراً بمرحلة التقاضي فيها حتى نهايتها.

تتميز هذه الخدمة بإتاحتها للمستفيد إمكانية تسلُّم صورة نسخة الحكم الصادر من محاكم ديوان المظالم بعد تذييله بالصيغتين التنفيذية والنهائية، كما يستطيع أطراف الدعوى التحقق من صحة صورة نسخة الحكم المُتَسلَمة بطريقة إلكترونية تتضمن معايير عالية الدقة؛ للحفاظ على سرية وفعالية النسخة الإلكترونية للحكم، إضافة إلى ذلك تتيح منصة "معين" متابعة حالة الطلب لهذه الخدمة عبر أيقونة "طلباتي"، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حالة الموافقة على الطلب أو رفضه، كما تتيح منصة "معين" الإلكترونية تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بصورة إلكترونية متكاملة.

تأتي هذه الخدمة استكمالاً لتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي من ضمنها التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم القضائية، إذ تتيح الخدمات الإلكترونية المستحدثة غاية الاستفادة من المعطيات التقنية؛ لتُمكّن المستفيدين من متابعة ما يستجد على قضاياهم بطريقة إلكترونية.

ويعد البدء بإطلاق هذه الخدمة اكتمالًا لما تم إعداده وفق الهدف الثاني من الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 للتحول الإلكتروني للأعمال القضائية؛ فمنذ أن يبدأ قيد الدعوى الإدارية حتى انتهائها بصدور الحكم فيها، فهي تأخذ مساراً إلكترونياً في عملية التقاضي حتى صدور الحكم فيها وتسلُّمه بصورته النهائية بشكلٍ إلكتروني.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
01:41 PM

عبر "معين".. "المظالم" يُطلق خدمة تسلُّم نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونياً

تحقيقاً للنقلة التقنية في مسارات العمل القضائي بشكل متكامل منذ بداية أعمال الترافع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق ديوان المظالم خدمة تسلُّم نسخة من "الأحكام التنفيذية، والنهائية "الصادرة عن المحاكم بشكلٍ إلكتروني، وذلك عبر منصة "معين" دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

يأتي ذلك تحقيقاً للنقلة التقنية في مسارات العمل القضائي بشكل متكامل منذ بداية أعمال الترافع في الدعوى مروراً بمرحلة التقاضي فيها حتى نهايتها.

تتميز هذه الخدمة بإتاحتها للمستفيد إمكانية تسلُّم صورة نسخة الحكم الصادر من محاكم ديوان المظالم بعد تذييله بالصيغتين التنفيذية والنهائية، كما يستطيع أطراف الدعوى التحقق من صحة صورة نسخة الحكم المُتَسلَمة بطريقة إلكترونية تتضمن معايير عالية الدقة؛ للحفاظ على سرية وفعالية النسخة الإلكترونية للحكم، إضافة إلى ذلك تتيح منصة "معين" متابعة حالة الطلب لهذه الخدمة عبر أيقونة "طلباتي"، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حالة الموافقة على الطلب أو رفضه، كما تتيح منصة "معين" الإلكترونية تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بصورة إلكترونية متكاملة.

تأتي هذه الخدمة استكمالاً لتحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، التي من ضمنها التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم القضائية، إذ تتيح الخدمات الإلكترونية المستحدثة غاية الاستفادة من المعطيات التقنية؛ لتُمكّن المستفيدين من متابعة ما يستجد على قضاياهم بطريقة إلكترونية.

ويعد البدء بإطلاق هذه الخدمة اكتمالًا لما تم إعداده وفق الهدف الثاني من الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020 للتحول الإلكتروني للأعمال القضائية؛ فمنذ أن يبدأ قيد الدعوى الإدارية حتى انتهائها بصدور الحكم فيها، فهي تأخذ مساراً إلكترونياً في عملية التقاضي حتى صدور الحكم فيها وتسلُّمه بصورته النهائية بشكلٍ إلكتروني.

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