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"الصحة": تسجيل 601 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1034 خلال الـ24 ساعة الماضية

رغم إصابته بالكورونا.. مجمع الملك عبدالله بجدة ينقذ خمسينيًّا من جلطة قلبية

غادر المجمع الطبي وهو في تحسن ملحوظ.. ويكمل فترة العزل والعلاج من الفيروس

نجح الفريق الطبي بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ مريض سعودي الجنسية يبلغ من العمر 57 عامًا بعملية قسطرة قلبية علاجية بمستوي عالٍ من الخطورة.

يُذكر أن المريض أدخل إلى أحد المستشفيات الخاصة بجدة وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفي اليوم الثامن من تنويمه، تعرّض لجلطة قلبية حادة في الجدار الأمامي للقلب، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة، تَبَيّن وجود خثرة دموية في الجذع الرئيسي للقلب؛ الأمر الذي أدى إلى خطورة الحالة الطبية للمريض.

وجراء التنسيق الطبي بشكل عاجل وسريع بين مستشفيات المحافظة لعلاج الحالة، تم على الفور قبوله بمجمع الملك عبدالله الطبي بمركز القلب، وتم نقل الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض من قِبَل استشارية أمراض القلب الدكتورة أمة الخالق، ونظرًا لخطورة الحالة الطبية وإصابته بفيروس كورونا الذي أثّر على الجهاز التنفسي للمريض؛ قرر الأطباء إجراء قسطرة علاجية عاجلة للحالة تحت إشراف استشاري القلب والقسطرة التداخلية الدكتور شدوان الفقيه، بعد أخذ كل التدابير الوقائية التي من شأنها حماية الطاقم الطبي لإجراء القسطرة من احتمال انتقال العدوى من المريض.

وأفاد الفريق الطبي بأنه تم وضع دعامات في الجذع الرئيسي والشريان الأمامي النازل والشريان الخلفي المنعكس بدون أي مضاعفات تُذكر.

وغادر المريض المجمع الطبي وهو في تحسن ملحوظ، ليكمل فترة العزل والعلاج من فيروس كورونا المستجد مع متابعة من الفريق الطبي للحالة، وتقديم كل الاستفسارات الطبية له.

الفريق الطبي مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رغم إصابته بالكورونا.. مجمع الملك عبدالله بجدة ينقذ خمسينيًّا من جلطة قلبية
سبق

نجح الفريق الطبي بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ مريض سعودي الجنسية يبلغ من العمر 57 عامًا بعملية قسطرة قلبية علاجية بمستوي عالٍ من الخطورة.

يُذكر أن المريض أدخل إلى أحد المستشفيات الخاصة بجدة وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفي اليوم الثامن من تنويمه، تعرّض لجلطة قلبية حادة في الجدار الأمامي للقلب، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة، تَبَيّن وجود خثرة دموية في الجذع الرئيسي للقلب؛ الأمر الذي أدى إلى خطورة الحالة الطبية للمريض.

وجراء التنسيق الطبي بشكل عاجل وسريع بين مستشفيات المحافظة لعلاج الحالة، تم على الفور قبوله بمجمع الملك عبدالله الطبي بمركز القلب، وتم نقل الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض من قِبَل استشارية أمراض القلب الدكتورة أمة الخالق، ونظرًا لخطورة الحالة الطبية وإصابته بفيروس كورونا الذي أثّر على الجهاز التنفسي للمريض؛ قرر الأطباء إجراء قسطرة علاجية عاجلة للحالة تحت إشراف استشاري القلب والقسطرة التداخلية الدكتور شدوان الفقيه، بعد أخذ كل التدابير الوقائية التي من شأنها حماية الطاقم الطبي لإجراء القسطرة من احتمال انتقال العدوى من المريض.

وأفاد الفريق الطبي بأنه تم وضع دعامات في الجذع الرئيسي والشريان الأمامي النازل والشريان الخلفي المنعكس بدون أي مضاعفات تُذكر.

وغادر المريض المجمع الطبي وهو في تحسن ملحوظ، ليكمل فترة العزل والعلاج من فيروس كورونا المستجد مع متابعة من الفريق الطبي للحالة، وتقديم كل الاستفسارات الطبية له.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
03:15 PM

رغم إصابته بالكورونا.. مجمع الملك عبدالله بجدة ينقذ خمسينيًّا من جلطة قلبية

غادر المجمع الطبي وهو في تحسن ملحوظ.. ويكمل فترة العزل والعلاج من الفيروس

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محمد حضاض - جدة
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1,925

نجح الفريق الطبي بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ مريض سعودي الجنسية يبلغ من العمر 57 عامًا بعملية قسطرة قلبية علاجية بمستوي عالٍ من الخطورة.

يُذكر أن المريض أدخل إلى أحد المستشفيات الخاصة بجدة وهو مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفي اليوم الثامن من تنويمه، تعرّض لجلطة قلبية حادة في الجدار الأمامي للقلب، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعة، تَبَيّن وجود خثرة دموية في الجذع الرئيسي للقلب؛ الأمر الذي أدى إلى خطورة الحالة الطبية للمريض.

وجراء التنسيق الطبي بشكل عاجل وسريع بين مستشفيات المحافظة لعلاج الحالة، تم على الفور قبوله بمجمع الملك عبدالله الطبي بمركز القلب، وتم نقل الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض من قِبَل استشارية أمراض القلب الدكتورة أمة الخالق، ونظرًا لخطورة الحالة الطبية وإصابته بفيروس كورونا الذي أثّر على الجهاز التنفسي للمريض؛ قرر الأطباء إجراء قسطرة علاجية عاجلة للحالة تحت إشراف استشاري القلب والقسطرة التداخلية الدكتور شدوان الفقيه، بعد أخذ كل التدابير الوقائية التي من شأنها حماية الطاقم الطبي لإجراء القسطرة من احتمال انتقال العدوى من المريض.

وأفاد الفريق الطبي بأنه تم وضع دعامات في الجذع الرئيسي والشريان الأمامي النازل والشريان الخلفي المنعكس بدون أي مضاعفات تُذكر.

وغادر المريض المجمع الطبي وهو في تحسن ملحوظ، ليكمل فترة العزل والعلاج من فيروس كورونا المستجد مع متابعة من الفريق الطبي للحالة، وتقديم كل الاستفسارات الطبية له.

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