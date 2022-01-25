النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4541 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5212 خلال الـ24 ساعة الماضية

إعادة الحركة لمريض ستيني بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بواسطة الروبوت

في عملية معقدة تتسم بالدقة وتحتاج إلى استخدام أجهزة متقدمة ومهارة عالية

تمكَّن فريق طبي مختص بالمدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود من إجراء عملية معقدة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت إحدى التقنيات الحديثة التي تتميز بدقتها في مجال عمليات تغيير مفصل الركبة لستيني يعاني من أمراض في القلب والكلى أجراها فريق طبي بقيادة استشاري جراحة العظام الدكتور عرفان عرفة، واستشاري جراحة أورام العظام والجراحة الترميمية للأطراف السفلية الدكتور إبراهيم الشايجي، واستشاري التخدير البروفسور طارق الزهراني، واستشاري جراحة أورام العظام وتغيير المفاصل الدكتور معتز العقيّل، والاستشاري المشارك وطبيب زمالة تغيير المفاصل في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الخريجي.

وأوضح الدكتور الشايجي أن هذا النوع من العمليات تعد من العمليات الدقيقة المعقدة التي تتطلب استخدام أجهزة متقدمة ومهارة عالية من قبل الفريق الطبي، مشيراً إلى أن المريض تعرض لحادث قبل ثلاثين عاماً مما نتج عنه كسران مضاعفان في أعلى وأسفل عظمة الفخذ اليسرى ولم تتم معالجتها بالطريقة الصحيحة مما نتج عنه تشوه شديد في عظمة الفخذ، كما أن المريض يعاني من احتكاك شديد في الركبة مما أعاقته عن الحركة بصورة طبيعية .

وأكد على أنه من الصعوبة البالغة إجراء عملية تغيير مفصل الركبة بالطريقة الاعتيادية لوجود تشوهات في عظمة الفخذ، حيث يتطلب إجراء عملية تغيير مفصل الركبة أن تكون قناة عظمة الفخذ مستقيمة لحساب مكان ووزن مفصل الركبة أثناء العملية بما يحاكي المحور الطبيعي لعظمة الفخذ والمدى الحركي للمريض، ولم يكن هذا الخيار متاح في حالة المريض، مضيفاً بأن مما يزيد من صعوبة العملية معاناة المريض من أمراض في القلب والكلى.

من جانبه، أوضح الدكتور عرفان عرفة استشاري جراحة العظام في المدينة الطبية الجامعية أنه بعد دراسة الحالة واعتماد الخطة العلاجية قرر الفريق تقسيم العملية لعدة مراحل بدءاً من تجهيز المريض للعملية خلال وقت قياسي (أسبوع) عن طريق وحدة ما قبل العمليات المتكاملة IPC، حيث تم عرض حالة المريض على مجموعة من أطباء التخدير والقلب والباطنة، تم خلالها إجراء فحص تروية عضلة القلب، كما تم إجراء عملية قسطرة للقلب بواسطة استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالإله المبيريك، وتجهيز حالة المريض للعملية، وخلال هذه الفترة تم أخذ قياسات الأطراف والزوايا وإدخالها في نظام الروبوت لاستخدام القطوعات العظمية بطريقة صحيحة لتحقيق أفضل وضعية ممكنة للمفصل لمحاكاة الوضع الأمثل، مما يمكن المريض من المشي والاستفادة القصوى من المفصل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعادة الحركة لمريض ستيني بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بواسطة الروبوت
سبق

تمكَّن فريق طبي مختص بالمدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود من إجراء عملية معقدة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت إحدى التقنيات الحديثة التي تتميز بدقتها في مجال عمليات تغيير مفصل الركبة لستيني يعاني من أمراض في القلب والكلى أجراها فريق طبي بقيادة استشاري جراحة العظام الدكتور عرفان عرفة، واستشاري جراحة أورام العظام والجراحة الترميمية للأطراف السفلية الدكتور إبراهيم الشايجي، واستشاري التخدير البروفسور طارق الزهراني، واستشاري جراحة أورام العظام وتغيير المفاصل الدكتور معتز العقيّل، والاستشاري المشارك وطبيب زمالة تغيير المفاصل في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الخريجي.

وأوضح الدكتور الشايجي أن هذا النوع من العمليات تعد من العمليات الدقيقة المعقدة التي تتطلب استخدام أجهزة متقدمة ومهارة عالية من قبل الفريق الطبي، مشيراً إلى أن المريض تعرض لحادث قبل ثلاثين عاماً مما نتج عنه كسران مضاعفان في أعلى وأسفل عظمة الفخذ اليسرى ولم تتم معالجتها بالطريقة الصحيحة مما نتج عنه تشوه شديد في عظمة الفخذ، كما أن المريض يعاني من احتكاك شديد في الركبة مما أعاقته عن الحركة بصورة طبيعية .

وأكد على أنه من الصعوبة البالغة إجراء عملية تغيير مفصل الركبة بالطريقة الاعتيادية لوجود تشوهات في عظمة الفخذ، حيث يتطلب إجراء عملية تغيير مفصل الركبة أن تكون قناة عظمة الفخذ مستقيمة لحساب مكان ووزن مفصل الركبة أثناء العملية بما يحاكي المحور الطبيعي لعظمة الفخذ والمدى الحركي للمريض، ولم يكن هذا الخيار متاح في حالة المريض، مضيفاً بأن مما يزيد من صعوبة العملية معاناة المريض من أمراض في القلب والكلى.

من جانبه، أوضح الدكتور عرفان عرفة استشاري جراحة العظام في المدينة الطبية الجامعية أنه بعد دراسة الحالة واعتماد الخطة العلاجية قرر الفريق تقسيم العملية لعدة مراحل بدءاً من تجهيز المريض للعملية خلال وقت قياسي (أسبوع) عن طريق وحدة ما قبل العمليات المتكاملة IPC، حيث تم عرض حالة المريض على مجموعة من أطباء التخدير والقلب والباطنة، تم خلالها إجراء فحص تروية عضلة القلب، كما تم إجراء عملية قسطرة للقلب بواسطة استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالإله المبيريك، وتجهيز حالة المريض للعملية، وخلال هذه الفترة تم أخذ قياسات الأطراف والزوايا وإدخالها في نظام الروبوت لاستخدام القطوعات العظمية بطريقة صحيحة لتحقيق أفضل وضعية ممكنة للمفصل لمحاكاة الوضع الأمثل، مما يمكن المريض من المشي والاستفادة القصوى من المفصل.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:41 PM

إعادة الحركة لمريض ستيني بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بواسطة الروبوت

في عملية معقدة تتسم بالدقة وتحتاج إلى استخدام أجهزة متقدمة ومهارة عالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
418

تمكَّن فريق طبي مختص بالمدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود من إجراء عملية معقدة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت إحدى التقنيات الحديثة التي تتميز بدقتها في مجال عمليات تغيير مفصل الركبة لستيني يعاني من أمراض في القلب والكلى أجراها فريق طبي بقيادة استشاري جراحة العظام الدكتور عرفان عرفة، واستشاري جراحة أورام العظام والجراحة الترميمية للأطراف السفلية الدكتور إبراهيم الشايجي، واستشاري التخدير البروفسور طارق الزهراني، واستشاري جراحة أورام العظام وتغيير المفاصل الدكتور معتز العقيّل، والاستشاري المشارك وطبيب زمالة تغيير المفاصل في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الخريجي.

وأوضح الدكتور الشايجي أن هذا النوع من العمليات تعد من العمليات الدقيقة المعقدة التي تتطلب استخدام أجهزة متقدمة ومهارة عالية من قبل الفريق الطبي، مشيراً إلى أن المريض تعرض لحادث قبل ثلاثين عاماً مما نتج عنه كسران مضاعفان في أعلى وأسفل عظمة الفخذ اليسرى ولم تتم معالجتها بالطريقة الصحيحة مما نتج عنه تشوه شديد في عظمة الفخذ، كما أن المريض يعاني من احتكاك شديد في الركبة مما أعاقته عن الحركة بصورة طبيعية .

وأكد على أنه من الصعوبة البالغة إجراء عملية تغيير مفصل الركبة بالطريقة الاعتيادية لوجود تشوهات في عظمة الفخذ، حيث يتطلب إجراء عملية تغيير مفصل الركبة أن تكون قناة عظمة الفخذ مستقيمة لحساب مكان ووزن مفصل الركبة أثناء العملية بما يحاكي المحور الطبيعي لعظمة الفخذ والمدى الحركي للمريض، ولم يكن هذا الخيار متاح في حالة المريض، مضيفاً بأن مما يزيد من صعوبة العملية معاناة المريض من أمراض في القلب والكلى.

من جانبه، أوضح الدكتور عرفان عرفة استشاري جراحة العظام في المدينة الطبية الجامعية أنه بعد دراسة الحالة واعتماد الخطة العلاجية قرر الفريق تقسيم العملية لعدة مراحل بدءاً من تجهيز المريض للعملية خلال وقت قياسي (أسبوع) عن طريق وحدة ما قبل العمليات المتكاملة IPC، حيث تم عرض حالة المريض على مجموعة من أطباء التخدير والقلب والباطنة، تم خلالها إجراء فحص تروية عضلة القلب، كما تم إجراء عملية قسطرة للقلب بواسطة استشاري أمراض القلب الدكتور عبدالإله المبيريك، وتجهيز حالة المريض للعملية، وخلال هذه الفترة تم أخذ قياسات الأطراف والزوايا وإدخالها في نظام الروبوت لاستخدام القطوعات العظمية بطريقة صحيحة لتحقيق أفضل وضعية ممكنة للمفصل لمحاكاة الوضع الأمثل، مما يمكن المريض من المشي والاستفادة القصوى من المفصل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,902
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,695
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة