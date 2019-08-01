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شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى

تعرّضت لرياح أسقطتها قبل شهرين وتخرج منها أسلاك كهربائية

تُهدد أعمدة إنارة في مستوصف صحي بالقرى، حياة مرتاديها؛ وخصوصًا الأطفال الذين قد لا يعون الخطر المحدق بهم بعد انكشاف أسلاك الكهرباء.

ووقفت "سبق" على شكوى مراجعي مستوصف القوارير بمحافظة القرى التابع لمنطقة الباحة، ووثّقت سقوط جميع أعمدة الإنارة في مدخل المستوصف، وما تشكله من خطر يتربص بمرتاديه؛ إذ تتدلى منه أسلاك الكهرباء وفي متناول اليد.

وتساءل مراجعو المستوصف الذي لم يكمل إنشاؤه السنتين، عن دور الصيانة، والتأكد من السلامة العامة؛ لا سيما وأن الأعمدة في واجهة المبنى ومدخله وأطرافه؛ إذ تم وضع حجر على أحد الأسلاك المكشوفة كحل امتد لأكثر من شهرين.

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شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى
سبق

تُهدد أعمدة إنارة في مستوصف صحي بالقرى، حياة مرتاديها؛ وخصوصًا الأطفال الذين قد لا يعون الخطر المحدق بهم بعد انكشاف أسلاك الكهرباء.

ووقفت "سبق" على شكوى مراجعي مستوصف القوارير بمحافظة القرى التابع لمنطقة الباحة، ووثّقت سقوط جميع أعمدة الإنارة في مدخل المستوصف، وما تشكله من خطر يتربص بمرتاديه؛ إذ تتدلى منه أسلاك الكهرباء وفي متناول اليد.

وتساءل مراجعو المستوصف الذي لم يكمل إنشاؤه السنتين، عن دور الصيانة، والتأكد من السلامة العامة؛ لا سيما وأن الأعمدة في واجهة المبنى ومدخله وأطرافه؛ إذ تم وضع حجر على أحد الأسلاك المكشوفة كحل امتد لأكثر من شهرين.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
09:37 AM

شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى

تعرّضت لرياح أسقطتها قبل شهرين وتخرج منها أسلاك كهربائية

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
317

تُهدد أعمدة إنارة في مستوصف صحي بالقرى، حياة مرتاديها؛ وخصوصًا الأطفال الذين قد لا يعون الخطر المحدق بهم بعد انكشاف أسلاك الكهرباء.

ووقفت "سبق" على شكوى مراجعي مستوصف القوارير بمحافظة القرى التابع لمنطقة الباحة، ووثّقت سقوط جميع أعمدة الإنارة في مدخل المستوصف، وما تشكله من خطر يتربص بمرتاديه؛ إذ تتدلى منه أسلاك الكهرباء وفي متناول اليد.

وتساءل مراجعو المستوصف الذي لم يكمل إنشاؤه السنتين، عن دور الصيانة، والتأكد من السلامة العامة؛ لا سيما وأن الأعمدة في واجهة المبنى ومدخله وأطرافه؛ إذ تم وضع حجر على أحد الأسلاك المكشوفة كحل امتد لأكثر من شهرين.

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