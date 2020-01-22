لقطاع الضيافة .. شركة "محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده" تفتتح" ڤوكو" الخُبر

ضمن خطتها التوسعية الناجحة .. من فئة "5 نجوم" ويحتوي على 130 غرفة

احتفلت شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار، بالافتتاح الرسمي لفندق "ڤوكو" الخُبر، خلال الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الشركة في الفندق الذي يعد أحدث مشاريع الشركة في قطاع الضيافة بالمملكة.

يأتي افتتاح فندق ڤوكو الجديد في مدينة الخُبر بعد توقيع المجموعة السعودية العريقة أخيراً اتفاقية مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG لإدارة عمليات الفندق الجديد الذي تم إطلاقه حديثاً في الخُبر والتابع لسلسلة ڤوكو العالمية؛ ما يؤكدّ الريادة والمكانة المهمة التي تحتلها شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده في المملكة العربية السعودية على مستوى قطاع الفنادق، وذلك من خلال افتتاحها الفندق الثالث في المدينة وتقديم مفهوم عالي الجودة والمستوى للمرة الأولى في المملكة.

وتعمل شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار بجهد كبير لتطوير قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية من خلال تطوير عدة فنادق جديدة سيتم افتتاحها في أكبر المدن السعودية خلال العامين القادمين، وذلك بفضل الشراكة الناجحة بينها وبين مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية IHG، التي مزجت بين المعرفة القوية بالسوق المحلي والخبرة الدولية، لتنجح بفضل ذلك سلسلة علامة "ڤوكو" التجارية الشهيرة في المملكة.

ويتضمن فندق "ڤوكو" الجديد، وهي كلمة لاتينية تعني "دعوة" و"نتواصل معاً"، ذو الخمس نجوم 130 غرفة، ويتميز بتصاميمه المبتكرة والجريئة والعصرية.

ويمتاز بموقعه المميز على طريق الظهران، على بُعد 55 كم فقط من مطار الملك فهد الدولي؛ الأمر الذي يجعله قريباً من المعالم المهمة في المدينة؛ ما يعني أن المسافة لا تستغرق سوى دقائق فقط من كورنيش الخُبر وشاطئ "هاف مون" وشركة أرامكو السعودية.

ويمكن لضيوف فندق"ڤوكو" الخُبر الاستفادة من مواقف السيارات المجانية وخدمة صف السيارات التي يقدمها الفندق، إضافة إلى ناد صحي مجهز بالكامل يشتمل على مسبح داخلي، وخمس غرف لعلاجات السبا ومركزين منفصلين للياقة البدنية للرجال والنساء توفر تجربة استثنائية.

ويشهد قطاع الضيافة السعودي نمواً متسارعاً غير مسبوق، حيث تمضي الحكومة قدماً في خططها بعيدة المدى لتنمية صناعة السياحة لديها وفتح البلاد أمام الاستثمارات الدولية الكبيرة.

ويضع افتتاح الفندق الجديد في مدينة الخُبر علامة ڤوكو العالمية في طليعة قائمة طويلة من العلامات التجارية والمستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى التعاون مع رواد الأعمال والشركاء السعوديين للاستثمار في السوق السعودي الواعد، وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الزبائن الذين يرغبون في الحصول على مزيدٍ من الخدمات الفندقية المميزة والفاخرة.

وقال بدر بن محمد الراجحي؛ العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة محمد عبدالعزيز الراجحي وأولاده للاستثمار: باعتبارنا إحدى الشركات الرائدة في المملكة، كان من المهم أن تكون لنا لمسة خاصة وبصمة ضمن قطاع الفنادق السعودي الذي يعد من أهم الأسواق الديناميكية سريعة النمو والتطور عالمياً.

وأضاف: يمكننا افتتاح فندق ڤوكو الجديد من تقديم مستوى فاخر عالمي من الخدمات التي تفي باحتياجات شريحة كبيرة من العملاء في المملكة، ونتطلع كذلك للتعاون مع مزيدٍ من الشركاء الدوليين.

وأردف "بدر": نعتبر أن إدخال فنادق ڤوكو إلى السعودية نقطة تحول في استثماراتنا في قطاع الفنادق في المملكة، ويسعدنا حقاً أن نقدم مجموعة جديدة من المعايير العالمية التي ستغير من مشهد قطاعي السياحة والفنادق وترفع من سقف توقعات الضيوف، إضافة إلى الوصول إلى قاعدة جديدة من العملاء.