النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كوبا أمريكا": البرازيل تكتسح البيرو بخماسية وتتأهل لدور الربع نهائي.. فنزويلا ترافقها

خطف منتخب البرازيلي بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعدما تصدر المجموعة الأولى، إثر اكتساحه منتخب بيرو بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

سجل الأهداف للسيلساو، كاسيميرو في الدقيقة 12، وفيرمينو في الدقيقة 19، وإيفرتون في الدقيقة 32، وداني ألفيس في الدقيقة 53، ويليان في الدقيقة 90.

بهذا الفوز العريض ضمنت البرازيل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقة على وصيفتها المتأهلة بدورها فنزويلا بـ 5 نقاط، والفائزة على بوليفيا متذيلة الترتيب بنتيجة (3-1)، وسجل أهداف فنزويلا داروين ماتشيز هدفين في الدقيقتين 2 و55 وجوزيف مارتينيز في الدقيقة 86، ولبوليفيا ليونيل خوستينيانو.

في حين بقيت بيرو ثالثة بـ 4 نقاط وستترقب نتائج باقي المجموعات لتتعرف على إمكانية التأهل كأفضل منتخبين يحققان المركز الثالث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"كوبا أمريكا": البرازيل تكتسح البيرو بخماسية وتتأهل لدور الربع نهائي.. فنزويلا ترافقها
سبق

خطف منتخب البرازيلي بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعدما تصدر المجموعة الأولى، إثر اكتساحه منتخب بيرو بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

سجل الأهداف للسيلساو، كاسيميرو في الدقيقة 12، وفيرمينو في الدقيقة 19، وإيفرتون في الدقيقة 32، وداني ألفيس في الدقيقة 53، ويليان في الدقيقة 90.

بهذا الفوز العريض ضمنت البرازيل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقة على وصيفتها المتأهلة بدورها فنزويلا بـ 5 نقاط، والفائزة على بوليفيا متذيلة الترتيب بنتيجة (3-1)، وسجل أهداف فنزويلا داروين ماتشيز هدفين في الدقيقتين 2 و55 وجوزيف مارتينيز في الدقيقة 86، ولبوليفيا ليونيل خوستينيانو.

في حين بقيت بيرو ثالثة بـ 4 نقاط وستترقب نتائج باقي المجموعات لتتعرف على إمكانية التأهل كأفضل منتخبين يحققان المركز الثالث.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
01:29 AM

"كوبا أمريكا": البرازيل تكتسح البيرو بخماسية وتتأهل لدور الربع نهائي.. فنزويلا ترافقها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
242

خطف منتخب البرازيلي بطاقة التأهل لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعدما تصدر المجموعة الأولى، إثر اكتساحه منتخب بيرو بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا.

سجل الأهداف للسيلساو، كاسيميرو في الدقيقة 12، وفيرمينو في الدقيقة 19، وإيفرتون في الدقيقة 32، وداني ألفيس في الدقيقة 53، ويليان في الدقيقة 90.

بهذا الفوز العريض ضمنت البرازيل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقة على وصيفتها المتأهلة بدورها فنزويلا بـ 5 نقاط، والفائزة على بوليفيا متذيلة الترتيب بنتيجة (3-1)، وسجل أهداف فنزويلا داروين ماتشيز هدفين في الدقيقتين 2 و55 وجوزيف مارتينيز في الدقيقة 86، ولبوليفيا ليونيل خوستينيانو.

في حين بقيت بيرو ثالثة بـ 4 نقاط وستترقب نتائج باقي المجموعات لتتعرف على إمكانية التأهل كأفضل منتخبين يحققان المركز الثالث.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,078
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,917
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,587
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,836

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة