النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

18 تهمة بينها غسل الأموال .. أمر قضائي بتوقيف الرئيس السابق لجنوب أفريقيا

"زوما" غادر البلاد ولا يعرف مكانه

أمرت محكمة في جنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)؛ بالقبض على الرئيس السابق جاكوب زوما بعد غيابه عن جلسة بداعي الحاجة إلى العلاج، لكن القاضية علقت القرار لحين جلسة المحاكمة التالية في القضية المتهم فيها بالفساد في السادس من مايو (أيار) المقبل، حسبما أفادت "رويترز".

وأشارت القاضية قبل أن تصدر أمر القبض على "زوما"؛ إلى أنها لا تعرف إن كان محرر الشهادة طبيبًا؛ إذ لا شيء يشير إلى أنه طبيب.

ويحاكم الرئيس السابق بثماني عشرة تهمة تدور حول الاحتيال والابتزاز المالي وغسل الأموال فيما يتصل بصفقة سلاح بملياري دولار مع شركة تاليس الدفاعية الفرنسية في عام 1999؛ عندما كان "زوما" نائبًا للرئيس.

وينفي "زوما" الاتهامات ويقول إن دوافعها سياسية.

وبين "دان مانتشا" محامي "زوما" أنه موجود في الخارج للعلاج، دون أن يحدد مكانه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في كوبا، لكن لم يتسن التحقق من ذلك.

جاكوب زوما غسل الأموال

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
18 تهمة بينها غسل الأموال .. أمر قضائي بتوقيف الرئيس السابق لجنوب أفريقيا
سبق

أمرت محكمة في جنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)؛ بالقبض على الرئيس السابق جاكوب زوما بعد غيابه عن جلسة بداعي الحاجة إلى العلاج، لكن القاضية علقت القرار لحين جلسة المحاكمة التالية في القضية المتهم فيها بالفساد في السادس من مايو (أيار) المقبل، حسبما أفادت "رويترز".

وأشارت القاضية قبل أن تصدر أمر القبض على "زوما"؛ إلى أنها لا تعرف إن كان محرر الشهادة طبيبًا؛ إذ لا شيء يشير إلى أنه طبيب.

ويحاكم الرئيس السابق بثماني عشرة تهمة تدور حول الاحتيال والابتزاز المالي وغسل الأموال فيما يتصل بصفقة سلاح بملياري دولار مع شركة تاليس الدفاعية الفرنسية في عام 1999؛ عندما كان "زوما" نائبًا للرئيس.

وينفي "زوما" الاتهامات ويقول إن دوافعها سياسية.

وبين "دان مانتشا" محامي "زوما" أنه موجود في الخارج للعلاج، دون أن يحدد مكانه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في كوبا، لكن لم يتسن التحقق من ذلك.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
05:51 PM

18 تهمة بينها غسل الأموال .. أمر قضائي بتوقيف الرئيس السابق لجنوب أفريقيا

"زوما" غادر البلاد ولا يعرف مكانه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
913

أمرت محكمة في جنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)؛ بالقبض على الرئيس السابق جاكوب زوما بعد غيابه عن جلسة بداعي الحاجة إلى العلاج، لكن القاضية علقت القرار لحين جلسة المحاكمة التالية في القضية المتهم فيها بالفساد في السادس من مايو (أيار) المقبل، حسبما أفادت "رويترز".

وأشارت القاضية قبل أن تصدر أمر القبض على "زوما"؛ إلى أنها لا تعرف إن كان محرر الشهادة طبيبًا؛ إذ لا شيء يشير إلى أنه طبيب.

ويحاكم الرئيس السابق بثماني عشرة تهمة تدور حول الاحتيال والابتزاز المالي وغسل الأموال فيما يتصل بصفقة سلاح بملياري دولار مع شركة تاليس الدفاعية الفرنسية في عام 1999؛ عندما كان "زوما" نائبًا للرئيس.

وينفي "زوما" الاتهامات ويقول إن دوافعها سياسية.

وبين "دان مانتشا" محامي "زوما" أنه موجود في الخارج للعلاج، دون أن يحدد مكانه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في كوبا، لكن لم يتسن التحقق من ذلك.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,320
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,757
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,881
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,456

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة