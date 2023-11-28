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"الفراج" لمدافع "الاتحاد": لو كنت تفكّر في "الهلال" فمكانك على دكة البدلاء

انتقد الإعلامي وليد الفرّاج مدافع الاتحاد سعود عبدالحميد؛ بسبب مماطلته في تجديد التعاقد مع ناديه.

وينتهي عقد اللاعب مطلع العام الجديد، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ بعد دخوله الفترة الحرة من تعاقده.

وقال "الفرّاج" من خلال برنامجه التلفزيوني: إن اللاعب البالغ من عمره 22 عامًا، يبالغ كثيراً في طلباته المالية من أجل تجديد عقده.

وتحدّث "الفراج" عن الخيارات المطروحة أمام اللاعب؛ حيث قال: إذا كان اللاعب يرفض ويماطل في التجديد للاتحاد؛ رغبةً منه في الانتقال للهلال، فإنه سيتلقى عرضًا أقل بنحو مليوني ريال في الموسم من عرض الاتحاد، وسيجلس على مقاعد البدلاء.

كما تحدث عن "النصر" و"الأهلي" وقال بأن عليهما مستحقات وديونًا، وسيكون من الصعوبة لهما ضم اللاعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفراج" لمدافع "الاتحاد": لو كنت تفكّر في "الهلال" فمكانك على دكة البدلاء
سبق

انتقد الإعلامي وليد الفرّاج مدافع الاتحاد سعود عبدالحميد؛ بسبب مماطلته في تجديد التعاقد مع ناديه.

وينتهي عقد اللاعب مطلع العام الجديد، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ بعد دخوله الفترة الحرة من تعاقده.

وقال "الفرّاج" من خلال برنامجه التلفزيوني: إن اللاعب البالغ من عمره 22 عامًا، يبالغ كثيراً في طلباته المالية من أجل تجديد عقده.

وتحدّث "الفراج" عن الخيارات المطروحة أمام اللاعب؛ حيث قال: إذا كان اللاعب يرفض ويماطل في التجديد للاتحاد؛ رغبةً منه في الانتقال للهلال، فإنه سيتلقى عرضًا أقل بنحو مليوني ريال في الموسم من عرض الاتحاد، وسيجلس على مقاعد البدلاء.

كما تحدث عن "النصر" و"الأهلي" وقال بأن عليهما مستحقات وديونًا، وسيكون من الصعوبة لهما ضم اللاعب.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
04:43 PM

"الفراج" لمدافع "الاتحاد": لو كنت تفكّر في "الهلال" فمكانك على دكة البدلاء

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محمد السيّد - الرياض
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انتقد الإعلامي وليد الفرّاج مدافع الاتحاد سعود عبدالحميد؛ بسبب مماطلته في تجديد التعاقد مع ناديه.

وينتهي عقد اللاعب مطلع العام الجديد، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ بعد دخوله الفترة الحرة من تعاقده.

وقال "الفرّاج" من خلال برنامجه التلفزيوني: إن اللاعب البالغ من عمره 22 عامًا، يبالغ كثيراً في طلباته المالية من أجل تجديد عقده.

وتحدّث "الفراج" عن الخيارات المطروحة أمام اللاعب؛ حيث قال: إذا كان اللاعب يرفض ويماطل في التجديد للاتحاد؛ رغبةً منه في الانتقال للهلال، فإنه سيتلقى عرضًا أقل بنحو مليوني ريال في الموسم من عرض الاتحاد، وسيجلس على مقاعد البدلاء.

كما تحدث عن "النصر" و"الأهلي" وقال بأن عليهما مستحقات وديونًا، وسيكون من الصعوبة لهما ضم اللاعب.

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