"هدا الطائف" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متنزه الهدا بالطائف في منطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/ 9/ 1441هـ، في متنزه الهدا/ الطائف بمنطقة مكة المكرمة.