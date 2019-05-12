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"هدا الطائف" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متنزه الهدا بالطائف في منطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/ 9/ 1441هـ، في متنزه الهدا/ الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة متنزه الهدا الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدا الطائف" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متنزه الهدا بالطائف في منطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/ 9/ 1441هـ، في متنزه الهدا/ الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:58 PM

"هدا الطائف" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متنزه الهدا بالطائف في منطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/ 9/ 1441هـ، في متنزه الهدا/ الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

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