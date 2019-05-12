"هدا الطائف" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متنزه الهدا بالطائف في منطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/ 9/ 1441هـ، في متنزه الهدا/ الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
متنزه الهدا
الطائف
"هدا الطائف" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-12
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متنزه الهدا بالطائف في منطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/ 9/ 1441هـ، في متنزه الهدا/ الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:58 PM
"هدا الطائف" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن متنزه الهدا بالطائف في منطقة مكة المكرمة، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/ 9/ 1441هـ، في متنزه الهدا/ الطائف بمنطقة مكة المكرمة.