الراجحي عن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل: رفع كفاءة خدمات وزيادة جاهزية

تقدم بجزيل الشكر والعرفان للقيادة عقب اعتماد مجلس الوزراء للتنظيم في جلسة أمس

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي؛ إن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل؛ سيسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل.

وأوضح عبر حسابه على تويتر، قائلاً: أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل؛ الذي سيسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين والباحثات عن عمل، وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على تنظيم إعانة البحث عن عمل.