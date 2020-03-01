تقدّم أولياء أمور طالبات أربع قرى، شرق محافظة القنفذة، "هارون، الدعدي، القاع القديم والجديد، والجلمة"، بشكوى من حرمان بناتهم من النقل المدرسي، رغم تمتّعهنّ بالنقل منذ ما يقارب الـ٣٥ عامًا. وقالوا: "نتقدم بشكوانا عبر الصحيفة الرائدة في إيصال صوت المواطن "سبق"؛ حيث حرمت بناتنا (٦٠ طالبة يدرسن بالمرحلة الثانوية) من توفير وسيلة نقل مناسبة لهن منذ بداية النصف الثاني؛ حيث جرى سحب الباص المخصّص لهذه القرى، وتوجيهه لقرى أخرى مجاورة، دون أيّ اعتبار لتوفير وسيلة أخرى لنقل طالبات القرى المذكورة". وأضافوا: "رغم تقدُّمنا كأهالي بشكوى لإدارة تعليم القنفذة، لم نجد لهن أي حلول وتركهن على مسؤوليتنا كأولياء أمورهن، ونحن تكبدنا الكثير من المعاناة بسبب تواجد الكثير منّا للعمل خارج المحافظة في الحدّ الجنوبي وغيره؛ مما جعلنا في توتّر دائم في توفير وسيلة نقل لبناتنا، وطلب المعونة من أشخاص مقرّبين لنا لنقل بناتنا حتى يجدوا وسيلة معتمدة من الدولة". وتابعوا: "مما زاد المعاناة تكبُّد الكثير من أولياء أمور الطالبات نفقاتٍ مالية باهظة لتوفير نقل لبناتهنّ؛ فبعضهنّ لديه ثلاث أو أربع من الطالبات ولا يستطيع تحمل عبء نقلهن، وبعض الفتيات يتيمات أو آباؤهن من ذوي الدخل المحدود، والبعض لا يملك إلا الضمان الذي لا يستطيع صرفه كاملًا لنقل بناته". وقالوا: نتقدّم عبر صحيفة "سبق" لمسؤولي النقل في وزارة التعليم وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، بأن يجدوا حلًّا عاجلًا بتوفير باص خاص بطالبات القرى المذكورة سابقًا؛ لرفع المعاناة عن الأهالي الذين حاولوا جاهدين سدّ هذه الثغرة، ولكن لم يستطيعوا الاستمرار بسبب المعاناة المالية وصعوبة توفر النقل المناسب لهن؛ مما يعرض مستقبل بناتهم العلمي للتأثر والتأخر بسبب المعانأة اليومية في إيجاد وسيلة النقل المناسبة لهنّ". وعرضت "سبق" مشكلة الـ٦٠ طالبة من أهالي الأربع قرى على متحدث تعليم القنفذة، محمد شار المرحبي، وقال: "بعد التواصل مع القسم المختص كان هناك خطأ في تطبيق منهجية النقل من قائدة المدرسة، وتم توجيهها بمعالجته بعد مضيّ أسابيع من انطلاقة الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وتطبيق المنهجية بشكل صحيح ووفقًا للنظام".

60 طالبة ثانوي من 4 قرى شرق القنفذة دون نقل مدرسي علي السحاري سبق 2020-03-01 تقدّم أولياء أمور طالبات أربع قرى، شرق محافظة القنفذة، "هارون، الدعدي، القاع القديم والجديد، والجلمة"، بشكوى من حرمان بناتهم من النقل المدرسي، رغم تمتّعهنّ بالنقل منذ ما يقارب الـ٣٥ عامًا.



وقالوا: "نتقدم بشكوانا عبر الصحيفة الرائدة في إيصال صوت المواطن "سبق"؛ حيث حرمت بناتنا (٦٠ طالبة يدرسن بالمرحلة الثانوية) من توفير وسيلة نقل مناسبة لهن منذ بداية النصف الثاني؛ حيث جرى سحب الباص المخصّص لهذه القرى، وتوجيهه لقرى أخرى مجاورة، دون أيّ اعتبار لتوفير وسيلة أخرى لنقل طالبات القرى المذكورة".



وأضافوا: "رغم تقدُّمنا كأهالي بشكوى لإدارة تعليم القنفذة، لم نجد لهن أي حلول وتركهن على مسؤوليتنا كأولياء أمورهن، ونحن تكبدنا الكثير من المعاناة بسبب تواجد الكثير منّا للعمل خارج المحافظة في الحدّ الجنوبي وغيره؛ مما جعلنا في توتّر دائم في توفير وسيلة نقل لبناتنا، وطلب المعونة من أشخاص مقرّبين لنا لنقل بناتنا حتى يجدوا وسيلة معتمدة من الدولة".



وتابعوا: "مما زاد المعاناة تكبُّد الكثير من أولياء أمور الطالبات نفقاتٍ مالية باهظة لتوفير نقل لبناتهنّ؛ فبعضهنّ لديه ثلاث أو أربع من الطالبات ولا يستطيع تحمل عبء نقلهن، وبعض الفتيات يتيمات أو آباؤهن من ذوي الدخل المحدود، والبعض لا يملك إلا الضمان الذي لا يستطيع صرفه كاملًا لنقل بناته".



وقالوا: نتقدّم عبر صحيفة "سبق" لمسؤولي النقل في وزارة التعليم وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، بأن يجدوا حلًّا عاجلًا بتوفير باص خاص بطالبات القرى المذكورة سابقًا؛ لرفع المعاناة عن الأهالي الذين حاولوا جاهدين سدّ هذه الثغرة، ولكن لم يستطيعوا الاستمرار بسبب المعاناة المالية وصعوبة توفر النقل المناسب لهن؛ مما يعرض مستقبل بناتهم العلمي للتأثر والتأخر بسبب المعانأة اليومية في إيجاد وسيلة النقل المناسبة لهنّ".



وعرضت "سبق" مشكلة الـ٦٠ طالبة من أهالي الأربع قرى على متحدث تعليم القنفذة، محمد شار المرحبي، وقال: "بعد التواصل مع القسم المختص كان هناك خطأ في تطبيق منهجية النقل من قائدة المدرسة، وتم توجيهها بمعالجته بعد مضيّ أسابيع من انطلاقة الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وتطبيق المنهجية بشكل صحيح ووفقًا للنظام".

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 08:05 PM

60 طالبة ثانوي من 4 قرى شرق القنفذة دون نقل مدرسي متحدّث التعليم: خطأ في تطبيق المنهجية





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تقدّم أولياء أمور طالبات أربع قرى، شرق محافظة القنفذة، "هارون، الدعدي، القاع القديم والجديد، والجلمة"، بشكوى من حرمان بناتهم من النقل المدرسي، رغم تمتّعهنّ بالنقل منذ ما يقارب الـ٣٥ عامًا.



وقالوا: "نتقدم بشكوانا عبر الصحيفة الرائدة في إيصال صوت المواطن "سبق"؛ حيث حرمت بناتنا (٦٠ طالبة يدرسن بالمرحلة الثانوية) من توفير وسيلة نقل مناسبة لهن منذ بداية النصف الثاني؛ حيث جرى سحب الباص المخصّص لهذه القرى، وتوجيهه لقرى أخرى مجاورة، دون أيّ اعتبار لتوفير وسيلة أخرى لنقل طالبات القرى المذكورة".



وأضافوا: "رغم تقدُّمنا كأهالي بشكوى لإدارة تعليم القنفذة، لم نجد لهن أي حلول وتركهن على مسؤوليتنا كأولياء أمورهن، ونحن تكبدنا الكثير من المعاناة بسبب تواجد الكثير منّا للعمل خارج المحافظة في الحدّ الجنوبي وغيره؛ مما جعلنا في توتّر دائم في توفير وسيلة نقل لبناتنا، وطلب المعونة من أشخاص مقرّبين لنا لنقل بناتنا حتى يجدوا وسيلة معتمدة من الدولة".



وتابعوا: "مما زاد المعاناة تكبُّد الكثير من أولياء أمور الطالبات نفقاتٍ مالية باهظة لتوفير نقل لبناتهنّ؛ فبعضهنّ لديه ثلاث أو أربع من الطالبات ولا يستطيع تحمل عبء نقلهن، وبعض الفتيات يتيمات أو آباؤهن من ذوي الدخل المحدود، والبعض لا يملك إلا الضمان الذي لا يستطيع صرفه كاملًا لنقل بناته".



وقالوا: نتقدّم عبر صحيفة "سبق" لمسؤولي النقل في وزارة التعليم وإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، بأن يجدوا حلًّا عاجلًا بتوفير باص خاص بطالبات القرى المذكورة سابقًا؛ لرفع المعاناة عن الأهالي الذين حاولوا جاهدين سدّ هذه الثغرة، ولكن لم يستطيعوا الاستمرار بسبب المعاناة المالية وصعوبة توفر النقل المناسب لهن؛ مما يعرض مستقبل بناتهم العلمي للتأثر والتأخر بسبب المعانأة اليومية في إيجاد وسيلة النقل المناسبة لهنّ".



وعرضت "سبق" مشكلة الـ٦٠ طالبة من أهالي الأربع قرى على متحدث تعليم القنفذة، محمد شار المرحبي، وقال: "بعد التواصل مع القسم المختص كان هناك خطأ في تطبيق منهجية النقل من قائدة المدرسة، وتم توجيهها بمعالجته بعد مضيّ أسابيع من انطلاقة الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وتطبيق المنهجية بشكل صحيح ووفقًا للنظام".