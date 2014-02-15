نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري

مع المفتي العام للمملكة وعدد من الأمراء والمواطنين

أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على سعد بن عبدالله السدير -رحمه الله- بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة معه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز ومحافظ الدرعية حمد بن عبدالله بن عبدالرحمن والأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سعود الفيصل وعدد من الأمراء وجمع من المواطنين.