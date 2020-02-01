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تعرُّض عدد من أجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة بمكة والجموم

تعرَّض عدد من مركبات وأجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة، وتعمُّد إلحاق الضرر بها خلال الأيام العشرة الماضية في مكة المكرمة والجموم.

وتلقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم بلاغًا عن اعتداء على أحد أجهزة الرصد الآلي بجوار مُصلَّى العيد، تمثل في صدم نظام الرصد، ثم سرقته. وسُجل البلاغ في شرطة محافظة الجموم.

وتعرَّضت إحدى مركبات المشرفين على النظام للسرقة أثناء نزول المشرف للكشف على النظام، ولاذ السارق بالفرار، فيما تولى قسم شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة.

كما بُلّغت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة مساء أمس بتعرُّض أحد أجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة على طريق الخواجات، وفقدان موقع النظام، رغم احتوائه على شريحة تتبُّع.

كاميرات الرصد الآلي مكة المكرمة الجموم الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرُّض عدد من أجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة بمكة والجموم
سبق

تعرَّض عدد من مركبات وأجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة، وتعمُّد إلحاق الضرر بها خلال الأيام العشرة الماضية في مكة المكرمة والجموم.

وتلقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم بلاغًا عن اعتداء على أحد أجهزة الرصد الآلي بجوار مُصلَّى العيد، تمثل في صدم نظام الرصد، ثم سرقته. وسُجل البلاغ في شرطة محافظة الجموم.

وتعرَّضت إحدى مركبات المشرفين على النظام للسرقة أثناء نزول المشرف للكشف على النظام، ولاذ السارق بالفرار، فيما تولى قسم شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة.

كما بُلّغت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة مساء أمس بتعرُّض أحد أجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة على طريق الخواجات، وفقدان موقع النظام، رغم احتوائه على شريحة تتبُّع.

01 فبراير 2020 - 7 جمادى الآخر 1441
11:42 PM

تعرُّض عدد من أجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة بمكة والجموم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
7
8,502

تعرَّض عدد من مركبات وأجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة، وتعمُّد إلحاق الضرر بها خلال الأيام العشرة الماضية في مكة المكرمة والجموم.

وتلقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم بلاغًا عن اعتداء على أحد أجهزة الرصد الآلي بجوار مُصلَّى العيد، تمثل في صدم نظام الرصد، ثم سرقته. وسُجل البلاغ في شرطة محافظة الجموم.

وتعرَّضت إحدى مركبات المشرفين على النظام للسرقة أثناء نزول المشرف للكشف على النظام، ولاذ السارق بالفرار، فيما تولى قسم شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة.

كما بُلّغت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة مساء أمس بتعرُّض أحد أجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة على طريق الخواجات، وفقدان موقع النظام، رغم احتوائه على شريحة تتبُّع.

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