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بشكل فوري.. الأردن يفتح المنافذ البرية للسعوديين المحصنين

غير المحصنين يشترط "بي سي آر"

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن البدء في استقبال السعوديين من السياح والزوار ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر المنافذ البرية مع المملكة العربية السعوديّة والمطلوب شهادة تثبت تلقّيهم جرعتين من لقاح "كورونا" أو مرور 14 يوماً على تلقّي الجرعة الأولى منه، بالإضافة إلى فحص "بي سي آر" نتيجته سلبيّة خلال 72 ساعة، وليسوا بحاجة للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية "جت واي تو جوردن" أو إجراء فحص على الحدود في حين أن الرّاغبين بالقدوم من غير المحصنين يشترط لقدومهم التسجيل على المنصة والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً.

يأتي هذا الإجراء للتسهيل على السياح والزوار السعوديين القادمين عبر هذه الحدود.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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بشكل فوري.. الأردن يفتح المنافذ البرية للسعوديين المحصنين
سبق

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن البدء في استقبال السعوديين من السياح والزوار ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر المنافذ البرية مع المملكة العربية السعوديّة والمطلوب شهادة تثبت تلقّيهم جرعتين من لقاح "كورونا" أو مرور 14 يوماً على تلقّي الجرعة الأولى منه، بالإضافة إلى فحص "بي سي آر" نتيجته سلبيّة خلال 72 ساعة، وليسوا بحاجة للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية "جت واي تو جوردن" أو إجراء فحص على الحدود في حين أن الرّاغبين بالقدوم من غير المحصنين يشترط لقدومهم التسجيل على المنصة والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً.

يأتي هذا الإجراء للتسهيل على السياح والزوار السعوديين القادمين عبر هذه الحدود.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
01:21 PM

بشكل فوري.. الأردن يفتح المنافذ البرية للسعوديين المحصنين

غير المحصنين يشترط "بي سي آر"

A A A
خالد خليل - الرياض
1
8,871

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن البدء في استقبال السعوديين من السياح والزوار ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر المنافذ البرية مع المملكة العربية السعوديّة والمطلوب شهادة تثبت تلقّيهم جرعتين من لقاح "كورونا" أو مرور 14 يوماً على تلقّي الجرعة الأولى منه، بالإضافة إلى فحص "بي سي آر" نتيجته سلبيّة خلال 72 ساعة، وليسوا بحاجة للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية "جت واي تو جوردن" أو إجراء فحص على الحدود في حين أن الرّاغبين بالقدوم من غير المحصنين يشترط لقدومهم التسجيل على المنصة والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً.

يأتي هذا الإجراء للتسهيل على السياح والزوار السعوديين القادمين عبر هذه الحدود.

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