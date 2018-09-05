النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المسابقات" تصدر الجدول المعدل من دوري الأمير محمد بن سلمان

التعديل شمل المباريات الجماهيرية

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدول المعدل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شمل التعديل عدداً من المباريات التي يتزامن إقامتها مع مباريات جماهيرية أخرى، وجاء التعديل في الرابط التالي: ‏http://www.saff.com.sa/-/media/c2c16461a640426988b5aa9a845503fe.ashx

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"المسابقات" تصدر الجدول المعدل من دوري الأمير محمد بن سلمان
سبق

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدول المعدل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شمل التعديل عدداً من المباريات التي يتزامن إقامتها مع مباريات جماهيرية أخرى، وجاء التعديل في الرابط التالي: ‏http://www.saff.com.sa/-/media/c2c16461a640426988b5aa9a845503fe.ashx

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
12:13 AM

"المسابقات" تصدر الجدول المعدل من دوري الأمير محمد بن سلمان

التعديل شمل المباريات الجماهيرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
5,765

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدول المعدل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث شمل التعديل عدداً من المباريات التي يتزامن إقامتها مع مباريات جماهيرية أخرى، وجاء التعديل في الرابط التالي: ‏http://www.saff.com.sa/-/media/c2c16461a640426988b5aa9a845503fe.ashx

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة