الكويت تسجل 909 إصابات جديدة بكورونا
حالتا وفاة ترفعان الحصيلة إلى 339 شخصًا
أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما سجلت حالتي وفاة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 42.788 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 339 شخصًا.
وأكدت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل شفاء 558 إصابة من مرض كوفيد-19 في دولة الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" 33367 حالة.
الكويت
فيروس كورونا الجديد
الكويت تسجل 909 إصابات جديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-25
أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما سجلت حالتي وفاة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 42.788 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 339 شخصًا.
وأكدت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل شفاء 558 إصابة من مرض كوفيد-19 في دولة الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" 33367 حالة.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
03:44 PM
الكويت تسجل 909 إصابات جديدة بكورونا
حالتا وفاة ترفعان الحصيلة إلى 339 شخصًا
أعلنت الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما سجلت حالتي وفاة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 42.788 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 339 شخصًا.
وأكدت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل شفاء 558 إصابة من مرض كوفيد-19 في دولة الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" 33367 حالة.