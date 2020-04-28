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شاهد.. لقطات عفوية لرجال الأمن بالطائف وهم يؤدون الصلوات في الميدان

في ظل استمرار عملهم بمنع التجوّل للحد من انتشار فيروس "كورونا"

رصدت عدسة "سبق"، في جولة ميدانية مصوّرة، رجال الأمن بالطائف وهم يؤدون عملهم الميداني لتنفيذ قرار منع التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ووثّقت الكاميرا عديداً من اللقطات لرجال الأمن في أوقات مختلفة، وجاء أبرزها وهم "يؤدون الصلوات والوقوف في نقاط التفتيش".

وفي سياق متصل، تعمل القطاعات العسكرية، بصفة يومية، بتنفيذ قرار منع التجوّل في الأوقات التي أعلنتها وزارة الداخلية، فيما لا تزال القطاعات الصحية تعمل بإجراءات المسح النشط في مساكن العمال، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

فيروس كورونا الجديد الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لقطات عفوية لرجال الأمن بالطائف وهم يؤدون الصلوات في الميدان
سبق

رصدت عدسة "سبق"، في جولة ميدانية مصوّرة، رجال الأمن بالطائف وهم يؤدون عملهم الميداني لتنفيذ قرار منع التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ووثّقت الكاميرا عديداً من اللقطات لرجال الأمن في أوقات مختلفة، وجاء أبرزها وهم "يؤدون الصلوات والوقوف في نقاط التفتيش".

وفي سياق متصل، تعمل القطاعات العسكرية، بصفة يومية، بتنفيذ قرار منع التجوّل في الأوقات التي أعلنتها وزارة الداخلية، فيما لا تزال القطاعات الصحية تعمل بإجراءات المسح النشط في مساكن العمال، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:43 AM

شاهد.. لقطات عفوية لرجال الأمن بالطائف وهم يؤدون الصلوات في الميدان

في ظل استمرار عملهم بمنع التجوّل للحد من انتشار فيروس "كورونا"

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متعب البقمي - الطائف
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3,833

رصدت عدسة "سبق"، في جولة ميدانية مصوّرة، رجال الأمن بالطائف وهم يؤدون عملهم الميداني لتنفيذ قرار منع التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ووثّقت الكاميرا عديداً من اللقطات لرجال الأمن في أوقات مختلفة، وجاء أبرزها وهم "يؤدون الصلوات والوقوف في نقاط التفتيش".

وفي سياق متصل، تعمل القطاعات العسكرية، بصفة يومية، بتنفيذ قرار منع التجوّل في الأوقات التي أعلنتها وزارة الداخلية، فيما لا تزال القطاعات الصحية تعمل بإجراءات المسح النشط في مساكن العمال، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

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