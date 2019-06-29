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"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية

لتنظيم حملة الحج الخاصة بتلك الفئة في مناطق المملكة

عقدت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" الاجتماع التشاوري لتنظيم حملة الحج الخاصة بذوي الإعاقة الحركية في مناطق المملكة.

شارك في الاجتماع الافتراضي: جمعية "سواعد" بالمنطقة الشرقية، وجمعية عازم بمنطقة عسير، وجمعية ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء.

وفي بداية الاجتماع نوّه المشاركون إلى دور وزارة الحج والعمرة، لتخصيص حصص لحج ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة لهم لتأدية فريضة الحج وحرص الوزارة على تلبية رغبات المعاقين وتمكينهم من أداء الركن الخامس.

وبحث الاجتماع اعتماد الخطة التنفيذية 1442هـ لحج ذوي الإعاقة الحركية، وتوزيع مهام العمل والأدوار التنفيذية، والاتفاق على الاشتراطات للترشح لحج هذا العام، وتضمنت الحـج دون مرافق، وممن لم يسبق لهم تأدية فريضة الحج من ذوي الإعاقة الحركية، وسلامة المرشح من الأمراض المزمنة وتحصينه ضد فيروس كورونا.

وتسعى "حركية" من خلال هذا الاجتماع إلى تنظيم ومأسسة حج ذوي الإعاقة بالمملكة، بكل يسر وسهولة، وتسخير كل الوسائل المتاحة لهم، وتذليل الصعاب التي تعترض أداءهم شعائر الحج؛ نظرَا لحالتهم الصحية.

يذكر أن "حركية" تنفذ سنويًّا برنامج الحج والعمرة لتحقيق أمنيات ذوي الإعاقة من أداء شعيرة الحج؛ حيث تسيّر حملات مجهزة بالكامل تراعي حالتهم الصحية وصعوبة تنقلاتهم في الحرم المكي، لإتمام شعائر الحج والنسك دون عناء ومشقة.

وتهدف "حركية" من خلال برنامج الحج والعمرة إلى تحجيج 200 من مستفيدي الجمعية سنويًّا، والتيسير عليهم لأداء فريضة الحج، وغرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في نفوسهم، وتعزيز الجانب الروحي لديهم.

واشتملت خدمات البرنامج على توفير سيارات حديثة ومجهزة لذوي الإعاقة، وسكن مناسب ومهيأ في مكة والمشاعر، وإقامة ندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية قبل وأثناء الحج، وتلبية جميع احتياجات ذوي الإعاقة الحركية.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الحج والعمرة في "حركية" منذ انطلاقته 1480 حاجًّا وحاجة من ذوي الإعاقة الحركية ومرافقيهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية
سبق

عقدت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" الاجتماع التشاوري لتنظيم حملة الحج الخاصة بذوي الإعاقة الحركية في مناطق المملكة.

شارك في الاجتماع الافتراضي: جمعية "سواعد" بالمنطقة الشرقية، وجمعية عازم بمنطقة عسير، وجمعية ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء.

وفي بداية الاجتماع نوّه المشاركون إلى دور وزارة الحج والعمرة، لتخصيص حصص لحج ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة لهم لتأدية فريضة الحج وحرص الوزارة على تلبية رغبات المعاقين وتمكينهم من أداء الركن الخامس.

وبحث الاجتماع اعتماد الخطة التنفيذية 1442هـ لحج ذوي الإعاقة الحركية، وتوزيع مهام العمل والأدوار التنفيذية، والاتفاق على الاشتراطات للترشح لحج هذا العام، وتضمنت الحـج دون مرافق، وممن لم يسبق لهم تأدية فريضة الحج من ذوي الإعاقة الحركية، وسلامة المرشح من الأمراض المزمنة وتحصينه ضد فيروس كورونا.

وتسعى "حركية" من خلال هذا الاجتماع إلى تنظيم ومأسسة حج ذوي الإعاقة بالمملكة، بكل يسر وسهولة، وتسخير كل الوسائل المتاحة لهم، وتذليل الصعاب التي تعترض أداءهم شعائر الحج؛ نظرَا لحالتهم الصحية.

يذكر أن "حركية" تنفذ سنويًّا برنامج الحج والعمرة لتحقيق أمنيات ذوي الإعاقة من أداء شعيرة الحج؛ حيث تسيّر حملات مجهزة بالكامل تراعي حالتهم الصحية وصعوبة تنقلاتهم في الحرم المكي، لإتمام شعائر الحج والنسك دون عناء ومشقة.

وتهدف "حركية" من خلال برنامج الحج والعمرة إلى تحجيج 200 من مستفيدي الجمعية سنويًّا، والتيسير عليهم لأداء فريضة الحج، وغرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في نفوسهم، وتعزيز الجانب الروحي لديهم.

واشتملت خدمات البرنامج على توفير سيارات حديثة ومجهزة لذوي الإعاقة، وسكن مناسب ومهيأ في مكة والمشاعر، وإقامة ندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية قبل وأثناء الحج، وتلبية جميع احتياجات ذوي الإعاقة الحركية.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الحج والعمرة في "حركية" منذ انطلاقته 1480 حاجًّا وحاجة من ذوي الإعاقة الحركية ومرافقيهم.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
04:40 PM

"حركية" تنظم الاجتماع التشاوري مع جمعيات ذوي الإعاقة الحركية

لتنظيم حملة الحج الخاصة بتلك الفئة في مناطق المملكة

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حمد الفراج - الرياض
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عقدت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" الاجتماع التشاوري لتنظيم حملة الحج الخاصة بذوي الإعاقة الحركية في مناطق المملكة.

شارك في الاجتماع الافتراضي: جمعية "سواعد" بالمنطقة الشرقية، وجمعية عازم بمنطقة عسير، وجمعية ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء.

وفي بداية الاجتماع نوّه المشاركون إلى دور وزارة الحج والعمرة، لتخصيص حصص لحج ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة لهم لتأدية فريضة الحج وحرص الوزارة على تلبية رغبات المعاقين وتمكينهم من أداء الركن الخامس.

وبحث الاجتماع اعتماد الخطة التنفيذية 1442هـ لحج ذوي الإعاقة الحركية، وتوزيع مهام العمل والأدوار التنفيذية، والاتفاق على الاشتراطات للترشح لحج هذا العام، وتضمنت الحـج دون مرافق، وممن لم يسبق لهم تأدية فريضة الحج من ذوي الإعاقة الحركية، وسلامة المرشح من الأمراض المزمنة وتحصينه ضد فيروس كورونا.

وتسعى "حركية" من خلال هذا الاجتماع إلى تنظيم ومأسسة حج ذوي الإعاقة بالمملكة، بكل يسر وسهولة، وتسخير كل الوسائل المتاحة لهم، وتذليل الصعاب التي تعترض أداءهم شعائر الحج؛ نظرَا لحالتهم الصحية.

يذكر أن "حركية" تنفذ سنويًّا برنامج الحج والعمرة لتحقيق أمنيات ذوي الإعاقة من أداء شعيرة الحج؛ حيث تسيّر حملات مجهزة بالكامل تراعي حالتهم الصحية وصعوبة تنقلاتهم في الحرم المكي، لإتمام شعائر الحج والنسك دون عناء ومشقة.

وتهدف "حركية" من خلال برنامج الحج والعمرة إلى تحجيج 200 من مستفيدي الجمعية سنويًّا، والتيسير عليهم لأداء فريضة الحج، وغرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعقيدة السليمة في نفوسهم، وتعزيز الجانب الروحي لديهم.

واشتملت خدمات البرنامج على توفير سيارات حديثة ومجهزة لذوي الإعاقة، وسكن مناسب ومهيأ في مكة والمشاعر، وإقامة ندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية قبل وأثناء الحج، وتلبية جميع احتياجات ذوي الإعاقة الحركية.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الحج والعمرة في "حركية" منذ انطلاقته 1480 حاجًّا وحاجة من ذوي الإعاقة الحركية ومرافقيهم.

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