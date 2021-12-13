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السديس يدشّن مبادرات الهلال الأحمر ويؤكّد على تكامل المنظومة الصحية بالحرمين

بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.. احتوت جهاز الصدمات الكهربائية

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه في المسجد الحرام، أمس، مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي احتوت جهاز الصدمات الكهربائية "الإنعاش القلبي"، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي.

وأكّد خلال التدشين حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تكامل المنظومة الصحية بالحرمين الشريفين، ومد جسور التواصل مع الجهات المعنية كافة، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- تجاه توفير بيئة صحية وآمنة تحقق معايير التميز الخدمي كافة ليحظوا بأرقى تجربة عند أدائهم النسك والعبادات عند وفودهم للحرمين الشريفين.

وتنطلق المبادرة بتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، والمتضمنة توفير أجهزة مخصصة للصدمات الكهربائية والإنعاش القلبي، وعدد من المبادرات الأخرى التي تسعى لتسخير دورها في المنظومة الصحية في الحرمين الشريفين.

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السديس يدشّن مبادرات الهلال الأحمر ويؤكّد على تكامل المنظومة الصحية بالحرمين
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه في المسجد الحرام، أمس، مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي احتوت جهاز الصدمات الكهربائية "الإنعاش القلبي"، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي.

وأكّد خلال التدشين حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تكامل المنظومة الصحية بالحرمين الشريفين، ومد جسور التواصل مع الجهات المعنية كافة، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- تجاه توفير بيئة صحية وآمنة تحقق معايير التميز الخدمي كافة ليحظوا بأرقى تجربة عند أدائهم النسك والعبادات عند وفودهم للحرمين الشريفين.

وتنطلق المبادرة بتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، والمتضمنة توفير أجهزة مخصصة للصدمات الكهربائية والإنعاش القلبي، وعدد من المبادرات الأخرى التي تسعى لتسخير دورها في المنظومة الصحية في الحرمين الشريفين.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
09:47 AM

السديس يدشّن مبادرات الهلال الأحمر ويؤكّد على تكامل المنظومة الصحية بالحرمين

بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.. احتوت جهاز الصدمات الكهربائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه في المسجد الحرام، أمس، مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي احتوت جهاز الصدمات الكهربائية "الإنعاش القلبي"، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، ورئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي.

وأكّد خلال التدشين حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تكامل المنظومة الصحية بالحرمين الشريفين، ومد جسور التواصل مع الجهات المعنية كافة، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- تجاه توفير بيئة صحية وآمنة تحقق معايير التميز الخدمي كافة ليحظوا بأرقى تجربة عند أدائهم النسك والعبادات عند وفودهم للحرمين الشريفين.

وتنطلق المبادرة بتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، والمتضمنة توفير أجهزة مخصصة للصدمات الكهربائية والإنعاش القلبي، وعدد من المبادرات الأخرى التي تسعى لتسخير دورها في المنظومة الصحية في الحرمين الشريفين.

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