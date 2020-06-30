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عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يقترب من 4 ملايين

جونز هوبكنز: الولايات المتحدة ما زالت هي الأكثر تضررًا

أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن وفق جونز هوبكنز.

وجاءت في قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء، الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، وتلتها البرازيل ثم الهند والمكسيك وبيرو.

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عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يقترب من 4 ملايين
سبق

أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن وفق جونز هوبكنز.

وجاءت في قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء، الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، وتلتها البرازيل ثم الهند والمكسيك وبيرو.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
09:57 AM

عدد الوفيات في العالم بسبب كورونا يقترب من 4 ملايين

جونز هوبكنز: الولايات المتحدة ما زالت هي الأكثر تضررًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت آخر إحصاءات وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و937 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 182 مليون إصابة حتى الآن وفق جونز هوبكنز.

وجاءت في قائمة الدول الأكثر تضررًا من حيث الوفيات جراء تفشي الوباء، الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، وتلتها البرازيل ثم الهند والمكسيك وبيرو.

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