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الصين تسجل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوفيات وصلت إلى 2835 حالة بنهاية الجمعة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة بـ 327 حالة يوم الخميس.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بالفيروس في الصين، إلى 79251 حالة حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس داخل الصين 2835 حالة بنهاية يوم الجمعة، وذلك بزيادة 47 حالة عن يوم الخميس.

وأعلن إقليم هوبي؛ موطن الفيروس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة؛ منها 37 بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

فيروس كورونا الجديد الصين

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الصين تسجل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة بـ 327 حالة يوم الخميس.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بالفيروس في الصين، إلى 79251 حالة حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس داخل الصين 2835 حالة بنهاية يوم الجمعة، وذلك بزيادة 47 حالة عن يوم الخميس.

وأعلن إقليم هوبي؛ موطن الفيروس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة؛ منها 37 بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
10:19 AM

الصين تسجل 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوفيات وصلت إلى 2835 حالة بنهاية الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة بـ 327 حالة يوم الخميس.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بالفيروس في الصين، إلى 79251 حالة حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس داخل الصين 2835 حالة بنهاية يوم الجمعة، وذلك بزيادة 47 حالة عن يوم الخميس.

وأعلن إقليم هوبي؛ موطن الفيروس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة؛ منها 37 بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.

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