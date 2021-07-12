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"الصحة" تعلن تسجيل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 232259

إيران.. معدلات الوفاة بكورونا تتزايد والحصيلة 12829 ضحية

تسجيل 2186 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 257303 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 194 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في تزايد مقارنة مع 188 حالة وفاة يوم أمس السبت.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 257303، منهم 3359 مصابًا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 194 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 12829 حالة وفاة".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 219993 شخصًا، كما تم إجراء 1972207 فحوص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

ووفق روسيا اليوم أضافت الوزارة أن 4 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: خوزستان، خراسان، أذربيجان الغربية، مازندران، منوهة بأن 9 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، فارس، كرمان، البرز، كهكيلوية وبويرأحمد، غلستان، بوشهر، هرمزغان، أذربيجان الشرقية.
وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغت 221 شخصًا يوم الخميس الماضي وحده.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران.. معدلات الوفاة بكورونا تتزايد والحصيلة 12829 ضحية
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 194 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في تزايد مقارنة مع 188 حالة وفاة يوم أمس السبت.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 257303، منهم 3359 مصابًا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 194 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 12829 حالة وفاة".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 219993 شخصًا، كما تم إجراء 1972207 فحوص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

ووفق روسيا اليوم أضافت الوزارة أن 4 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: خوزستان، خراسان، أذربيجان الغربية، مازندران، منوهة بأن 9 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، فارس، كرمان، البرز، كهكيلوية وبويرأحمد، غلستان، بوشهر، هرمزغان، أذربيجان الشرقية.
وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغت 221 شخصًا يوم الخميس الماضي وحده.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
03:58 PM

إيران.. معدلات الوفاة بكورونا تتزايد والحصيلة 12829 ضحية

تسجيل 2186 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 257303 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 194 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في تزايد مقارنة مع 188 حالة وفاة يوم أمس السبت.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 257303، منهم 3359 مصابًا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 194 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 12829 حالة وفاة".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 219993 شخصًا، كما تم إجراء 1972207 فحوص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

ووفق روسيا اليوم أضافت الوزارة أن 4 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: خوزستان، خراسان، أذربيجان الغربية، مازندران، منوهة بأن 9 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: طهران، فارس، كرمان، البرز، كهكيلوية وبويرأحمد، غلستان، بوشهر، هرمزغان، أذربيجان الشرقية.
وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغت 221 شخصًا يوم الخميس الماضي وحده.

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