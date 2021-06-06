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"تعليم الرياض" يحصد جوائز الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية

في بطولة التحدي التقني للروبوت FTC 2021 على مستوى المملكة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المراكز الأولى في بطولة التحدي التقني للروبوت FTC 2021 على مستوى المملكة، المنفذة عن بُعد برعاية الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وقدّم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، التهنئة للمدارس الفائزة من خلال الفرق الطلابية المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه البطولة تأتي بهدف تطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لديهم من خلال الروبوت، وهي من المهارات التي يحتاج إليها الوطن لإيجاد مجتمع أكثر معرفة وإبداعاً بالتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن هذه المسابقات تنمي لدى الطلاب والطالبات روح الفريق الواحد وتعزز مبدأ المنافسة الشريفة بينهم وأقرانهم واحترام الأفكار الجديدة وبناء الصداقات المختلفة مقدماً شكره للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت لإتاحة مثل هذه البطولات لتنمية وصقل مهاراتنا طلابنا وطالباتنا.

وكانت فرق مدارس تعليم الرياض قد حققت مراكز متقدمة بين الفرق المشاركة، حيث حققت مدارس الجامعة التطبيقية – بنين، المركز الأول في مجال التصميم، كما حققت مدارس التعلم الذكي – بنين، المركز الأول في مجال تحدي الروبوت، وحققت مدارس الجامعة التطبيقية – بنات، المركز الأول في جائزة التفكير، فيما حققت مدارس التعلم الذكي – بنات، المركز الثاني في جائزة التفكير، وحصدت مدارس التعلم الذكي – بنين، بطل البطولة بالترتيب العام (جائزة الإلهام).

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الرياض" يحصد جوائز الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية
سبق

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المراكز الأولى في بطولة التحدي التقني للروبوت FTC 2021 على مستوى المملكة، المنفذة عن بُعد برعاية الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وقدّم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، التهنئة للمدارس الفائزة من خلال الفرق الطلابية المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه البطولة تأتي بهدف تطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لديهم من خلال الروبوت، وهي من المهارات التي يحتاج إليها الوطن لإيجاد مجتمع أكثر معرفة وإبداعاً بالتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن هذه المسابقات تنمي لدى الطلاب والطالبات روح الفريق الواحد وتعزز مبدأ المنافسة الشريفة بينهم وأقرانهم واحترام الأفكار الجديدة وبناء الصداقات المختلفة مقدماً شكره للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت لإتاحة مثل هذه البطولات لتنمية وصقل مهاراتنا طلابنا وطالباتنا.

وكانت فرق مدارس تعليم الرياض قد حققت مراكز متقدمة بين الفرق المشاركة، حيث حققت مدارس الجامعة التطبيقية – بنين، المركز الأول في مجال التصميم، كما حققت مدارس التعلم الذكي – بنين، المركز الأول في مجال تحدي الروبوت، وحققت مدارس الجامعة التطبيقية – بنات، المركز الأول في جائزة التفكير، فيما حققت مدارس التعلم الذكي – بنات، المركز الثاني في جائزة التفكير، وحصدت مدارس التعلم الذكي – بنين، بطل البطولة بالترتيب العام (جائزة الإلهام).

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:43 PM

"تعليم الرياض" يحصد جوائز الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية

في بطولة التحدي التقني للروبوت FTC 2021 على مستوى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المراكز الأولى في بطولة التحدي التقني للروبوت FTC 2021 على مستوى المملكة، المنفذة عن بُعد برعاية الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وقدّم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، التهنئة للمدارس الفائزة من خلال الفرق الطلابية المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه البطولة تأتي بهدف تطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لديهم من خلال الروبوت، وهي من المهارات التي يحتاج إليها الوطن لإيجاد مجتمع أكثر معرفة وإبداعاً بالتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أن هذه المسابقات تنمي لدى الطلاب والطالبات روح الفريق الواحد وتعزز مبدأ المنافسة الشريفة بينهم وأقرانهم واحترام الأفكار الجديدة وبناء الصداقات المختلفة مقدماً شكره للاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت لإتاحة مثل هذه البطولات لتنمية وصقل مهاراتنا طلابنا وطالباتنا.

وكانت فرق مدارس تعليم الرياض قد حققت مراكز متقدمة بين الفرق المشاركة، حيث حققت مدارس الجامعة التطبيقية – بنين، المركز الأول في مجال التصميم، كما حققت مدارس التعلم الذكي – بنين، المركز الأول في مجال تحدي الروبوت، وحققت مدارس الجامعة التطبيقية – بنات، المركز الأول في جائزة التفكير، فيما حققت مدارس التعلم الذكي – بنات، المركز الثاني في جائزة التفكير، وحصدت مدارس التعلم الذكي – بنين، بطل البطولة بالترتيب العام (جائزة الإلهام).

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