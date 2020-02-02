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"تعليم عسير" يعلن عن وظائف شاغرة.. والتقديم إلكتروني

يبدأ غدًا ويستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس المقبل

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، البرنامج الزمني وآلية التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية إبراهيم جهاش، أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين وبند الأجور لحملة الثانوية العامة فأقل.

ولفت إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني التالي: HTTPS://FORMS.ASEDU.GOV.SA/REG/EMP، اعتبارًا من يوم الاثنين التاسع من شهر جمادى الآخرة إلى نهاية دوام يوم الخميس الثاني عشر من الشهر ذاته.

وأشار إلى أنه سيتم الاكتفاء بالتقديم الإلكتروني، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي، أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم عسير" يعلن عن وظائف شاغرة.. والتقديم إلكتروني
سبق

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، البرنامج الزمني وآلية التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية إبراهيم جهاش، أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين وبند الأجور لحملة الثانوية العامة فأقل.

ولفت إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني التالي: HTTPS://FORMS.ASEDU.GOV.SA/REG/EMP، اعتبارًا من يوم الاثنين التاسع من شهر جمادى الآخرة إلى نهاية دوام يوم الخميس الثاني عشر من الشهر ذاته.

وأشار إلى أنه سيتم الاكتفاء بالتقديم الإلكتروني، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي، أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
07:09 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
07:58 PM

"تعليم عسير" يعلن عن وظائف شاغرة.. والتقديم إلكتروني

يبدأ غدًا ويستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس المقبل

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
2,840

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، البرنامج الزمني وآلية التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية إبراهيم جهاش، أن الوظائف الشاغرة متاحة للسعوديين والسعوديات على لائحة المستخدمين وبند الأجور لحملة الثانوية العامة فأقل.

ولفت إلى أن التقديم سيكون من خلال الرابط الإلكتروني التالي: HTTPS://FORMS.ASEDU.GOV.SA/REG/EMP، اعتبارًا من يوم الاثنين التاسع من شهر جمادى الآخرة إلى نهاية دوام يوم الخميس الثاني عشر من الشهر ذاته.

وأشار إلى أنه سيتم الاكتفاء بالتقديم الإلكتروني، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي، أو أي طلب بعد انتهاء الفترة المحددة.

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