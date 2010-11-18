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أمير الباحة يقف على عدد من مشاريع الطرق العملاقة بالمنطقة.. غداً

تربط المحافظات بمسارات واسعة وتختصر معاناة بُعد المسافات

يقف الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً الاثنين على أكبر شبكة طرق عملاقة بالمنطقة، والتي نفذتها أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل، تربط المحافظات بمسارات واسعة، وتختصر معاناة بُعد المسافات، وتعمل على راحة وسهولة التنقل.

تأتي هذه المشاريع بمتابعة شخصية من أمير المنطقة ودعمه لكل ما يسهم في راحة المواطنين من خلال النهضة الشاملة لشبكات طرق المنطقة.

وسيقوم أمير الباحة بجولات ميدانية يطلع خلالها بنفسه على سير العمل في شبكات الطرق، ستنطلق الجولة من مبنى فرع وزارة النقل بالباحة مروراً بتقاطع بلجرشي وعقبة قلوة، انتهاء بطريق الحسام بمحافظة المندق، والذي يعتبر من أهم المشاريع الحديثة الداعمة لقطاع السياحة بالباحة، والتي ستربط قطاع السراة بتهامة.

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أمير الباحة يقف على عدد من مشاريع الطرق العملاقة بالمنطقة.. غداً
سبق

يقف الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً الاثنين على أكبر شبكة طرق عملاقة بالمنطقة، والتي نفذتها أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل، تربط المحافظات بمسارات واسعة، وتختصر معاناة بُعد المسافات، وتعمل على راحة وسهولة التنقل.

تأتي هذه المشاريع بمتابعة شخصية من أمير المنطقة ودعمه لكل ما يسهم في راحة المواطنين من خلال النهضة الشاملة لشبكات طرق المنطقة.

وسيقوم أمير الباحة بجولات ميدانية يطلع خلالها بنفسه على سير العمل في شبكات الطرق، ستنطلق الجولة من مبنى فرع وزارة النقل بالباحة مروراً بتقاطع بلجرشي وعقبة قلوة، انتهاء بطريق الحسام بمحافظة المندق، والذي يعتبر من أهم المشاريع الحديثة الداعمة لقطاع السياحة بالباحة، والتي ستربط قطاع السراة بتهامة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
06:07 PM

أمير الباحة يقف على عدد من مشاريع الطرق العملاقة بالمنطقة.. غداً

تربط المحافظات بمسارات واسعة وتختصر معاناة بُعد المسافات

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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يقف الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً الاثنين على أكبر شبكة طرق عملاقة بالمنطقة، والتي نفذتها أمانة المنطقة وفرع وزارة النقل، تربط المحافظات بمسارات واسعة، وتختصر معاناة بُعد المسافات، وتعمل على راحة وسهولة التنقل.

تأتي هذه المشاريع بمتابعة شخصية من أمير المنطقة ودعمه لكل ما يسهم في راحة المواطنين من خلال النهضة الشاملة لشبكات طرق المنطقة.

وسيقوم أمير الباحة بجولات ميدانية يطلع خلالها بنفسه على سير العمل في شبكات الطرق، ستنطلق الجولة من مبنى فرع وزارة النقل بالباحة مروراً بتقاطع بلجرشي وعقبة قلوة، انتهاء بطريق الحسام بمحافظة المندق، والذي يعتبر من أهم المشاريع الحديثة الداعمة لقطاع السياحة بالباحة، والتي ستربط قطاع السراة بتهامة.

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