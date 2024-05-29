النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مختص: "العصائر الخضراء" مجددة للشباب وطاردة للسموم من الجسم

تُصنع من مختلف الخضر وغنية بـ"الكلورفيل".. كوبان يوميًّا يكفيان

عدّد مختص في علم العقاقير، فوائد عدة للعصائر الخضراء، إذا ما تم تناولها باعتدال ودون إسراف؛ حيث تساعد على تنظيف الجسم من الملوثات، ولها تأثير مجدد للشباب.

وتفصيلًا قال الأستاذ الدكتور جابر القحطاني: إن العصائر الخضراء غنية بالمادة الخضراء، أو ما تُعرف باليخضور أو الكلورفيل، التي تساعد على تنقية الدم وبناء خلايا الدم الحمراء وإزالة السموم، كما تساعد على التئام الجروح، وتُمِد الجسم بالطاقة بسرعة؛ حيث تُصنع من: (براعم نبات البرسيم الحجازي، والقرنبيط، والكرنب، والطرخشقون الأخضر، والسبانخ، والجرجير، والخس، والبروكلي، وأوراق القمح)، كما أنه من المعروف أن عشب القمح بصفة خاصة له أهمية في أي علاج للسرطان.

وأردف "القحطاني" أنه يمكن إضافة عصير التفاح والجزر الطازج فقط، وكذلك المياه المقطرة بالبخار للعصائر الخضراء؛ من أجل استساغتها، مع التنبه إلى جانب فوائدها؛ فإنها يجب أن تؤخذ باعتدال وعدم الإسراف في تناولها بما لا يتجاوز كوبين كل يوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مختص: "العصائر الخضراء" مجددة للشباب وطاردة للسموم من الجسم
سبق

عدّد مختص في علم العقاقير، فوائد عدة للعصائر الخضراء، إذا ما تم تناولها باعتدال ودون إسراف؛ حيث تساعد على تنظيف الجسم من الملوثات، ولها تأثير مجدد للشباب.

وتفصيلًا قال الأستاذ الدكتور جابر القحطاني: إن العصائر الخضراء غنية بالمادة الخضراء، أو ما تُعرف باليخضور أو الكلورفيل، التي تساعد على تنقية الدم وبناء خلايا الدم الحمراء وإزالة السموم، كما تساعد على التئام الجروح، وتُمِد الجسم بالطاقة بسرعة؛ حيث تُصنع من: (براعم نبات البرسيم الحجازي، والقرنبيط، والكرنب، والطرخشقون الأخضر، والسبانخ، والجرجير، والخس، والبروكلي، وأوراق القمح)، كما أنه من المعروف أن عشب القمح بصفة خاصة له أهمية في أي علاج للسرطان.

وأردف "القحطاني" أنه يمكن إضافة عصير التفاح والجزر الطازج فقط، وكذلك المياه المقطرة بالبخار للعصائر الخضراء؛ من أجل استساغتها، مع التنبه إلى جانب فوائدها؛ فإنها يجب أن تؤخذ باعتدال وعدم الإسراف في تناولها بما لا يتجاوز كوبين كل يوم.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:51 PM

مختص: "العصائر الخضراء" مجددة للشباب وطاردة للسموم من الجسم

تُصنع من مختلف الخضر وغنية بـ"الكلورفيل".. كوبان يوميًّا يكفيان

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
10
12,702

عدّد مختص في علم العقاقير، فوائد عدة للعصائر الخضراء، إذا ما تم تناولها باعتدال ودون إسراف؛ حيث تساعد على تنظيف الجسم من الملوثات، ولها تأثير مجدد للشباب.

وتفصيلًا قال الأستاذ الدكتور جابر القحطاني: إن العصائر الخضراء غنية بالمادة الخضراء، أو ما تُعرف باليخضور أو الكلورفيل، التي تساعد على تنقية الدم وبناء خلايا الدم الحمراء وإزالة السموم، كما تساعد على التئام الجروح، وتُمِد الجسم بالطاقة بسرعة؛ حيث تُصنع من: (براعم نبات البرسيم الحجازي، والقرنبيط، والكرنب، والطرخشقون الأخضر، والسبانخ، والجرجير، والخس، والبروكلي، وأوراق القمح)، كما أنه من المعروف أن عشب القمح بصفة خاصة له أهمية في أي علاج للسرطان.

وأردف "القحطاني" أنه يمكن إضافة عصير التفاح والجزر الطازج فقط، وكذلك المياه المقطرة بالبخار للعصائر الخضراء؛ من أجل استساغتها، مع التنبه إلى جانب فوائدها؛ فإنها يجب أن تؤخذ باعتدال وعدم الإسراف في تناولها بما لا يتجاوز كوبين كل يوم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,084
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,964
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,203
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,615

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة