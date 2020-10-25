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83 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" تعليم عن بعد بجامعة الباحة

رصد أكثر من 42224 واجبًا إلكترونيًّا وإنشاء 4732 جلسة

بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 83292 مستفيدًا؛ حيث جرى رصد أكثر من 42224 واجبًا إلكترونيًّا، فيما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 4732 جلسة، ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 81387، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 15292:41:35 ساعة.

وأكدت جامعة الباحة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات؛ حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 456 بلاغًا.

وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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83 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" تعليم عن بعد بجامعة الباحة
سبق

بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 83292 مستفيدًا؛ حيث جرى رصد أكثر من 42224 واجبًا إلكترونيًّا، فيما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 4732 جلسة، ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 81387، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 15292:41:35 ساعة.

وأكدت جامعة الباحة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات؛ حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 456 بلاغًا.

وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
05:42 PM

83 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" تعليم عن بعد بجامعة الباحة

رصد أكثر من 42224 واجبًا إلكترونيًّا وإنشاء 4732 جلسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 83292 مستفيدًا؛ حيث جرى رصد أكثر من 42224 واجبًا إلكترونيًّا، فيما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 4732 جلسة، ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 81387، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 15292:41:35 ساعة.

وأكدت جامعة الباحة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات؛ حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 456 بلاغًا.

وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

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