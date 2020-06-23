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"الوحدة" يتوّج بكأس بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة الحرة

بعد 3 أيام منافسه وبمشاركة 46 لاعباً

توّج فريق الوحدة بكأس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار "الدرجة الأولى" بعد حصوله على "204" نقاط، وذلك في ختام المنافسات التي أقيمت على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، حيث استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعباً يمثلون الأندية، وأيضاً المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.

وحاز نادي الجزيرة المركز الثاني برصيد 117 نقطة، فيما أتى مركز تدريب مكة المكرمة بالمركز الثالث برصيد 112 نقطة، وحصل لاعب نادي الجزيرة محمد خالد العطيريز على كأس أحسن لاعب في البطولة، وأدار البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الوحدة" يتوّج بكأس بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة الحرة
سبق

توّج فريق الوحدة بكأس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار "الدرجة الأولى" بعد حصوله على "204" نقاط، وذلك في ختام المنافسات التي أقيمت على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، حيث استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعباً يمثلون الأندية، وأيضاً المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.

وحاز نادي الجزيرة المركز الثاني برصيد 117 نقطة، فيما أتى مركز تدريب مكة المكرمة بالمركز الثالث برصيد 112 نقطة، وحصل لاعب نادي الجزيرة محمد خالد العطيريز على كأس أحسن لاعب في البطولة، وأدار البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
08:10 PM

"الوحدة" يتوّج بكأس بطولة المملكة المفتوحة للمصارعة الحرة

بعد 3 أيام منافسه وبمشاركة 46 لاعباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توّج فريق الوحدة بكأس بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الحرة للكبار "الدرجة الأولى" بعد حصوله على "204" نقاط، وذلك في ختام المنافسات التي أقيمت على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، حيث استمرت لمدة 3 أيام بمشاركة 46 لاعباً يمثلون الأندية، وأيضاً المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين.

وحاز نادي الجزيرة المركز الثاني برصيد 117 نقطة، فيما أتى مركز تدريب مكة المكرمة بالمركز الثالث برصيد 112 نقطة، وحصل لاعب نادي الجزيرة محمد خالد العطيريز على كأس أحسن لاعب في البطولة، وأدار البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس.

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