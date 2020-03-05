المجلس السويدي للإفتاء يشيد بقرار السعودية تعليق العمرة

أكد أنه يتوافق مع القواعد الشرعية التي تنهي عن الضرر

أشاد المجلس السويدي للإفتاء بالإجراءات السعودية الاحترازية بشأن فيروس “كورونا” المسجد، وقرارها تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف حفظاً للأرواح.

وأكد المجلس السويدي للإفتاء في بيان له اليوم الخميس، باسم رئيسه الشيخ سعيد عزام، ونائبه الشيخ حسان موسى، أن قرار السلطات السعودية بالإيقاف المؤقت لجميع الزيارات العمرة والمسجد النبوي احترازاً من انتشار فيروس “كورونا” الجديد يتوافق مع القواعد الشرعية التي تنهي عن الضرر والإضرار ولا شك أنه قرار راشد وحكيم يضع مصلحة الزوار والمعتمرين فوق الاعتبارات والمنافع.

ودعا المجلس العالم إلى تقدير هذا الظرف العصيب وحث المراكز الطبية والأبحاث والدول أن تسرع في إيجاد الدواء الشافي.