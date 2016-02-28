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أمانة القصيم تغلق 13 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها جميع بلديات المنطقة الأسبوع الماضي

أغلقت أمانة منطقة القصيم 13 منشأة مخالفة خلال الأسبوع الماضي، وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.
جاء ذلك خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها أمانة منطقة القصيم وجميع بلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 16 ألف جولة رقابية شملت جميع الأنشطة المستهدفة، وتضمنت إصدار 19 مخالفة على عدد من المنشآت.
وتواصل أمانة منطقة القصيم الجولات الرقابية بشكل يومي بغية تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.

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أمانة القصيم تغلق 13 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

أغلقت أمانة منطقة القصيم 13 منشأة مخالفة خلال الأسبوع الماضي، وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.
جاء ذلك خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها أمانة منطقة القصيم وجميع بلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 16 ألف جولة رقابية شملت جميع الأنشطة المستهدفة، وتضمنت إصدار 19 مخالفة على عدد من المنشآت.
وتواصل أمانة منطقة القصيم الجولات الرقابية بشكل يومي بغية تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
02:30 PM

أمانة القصيم تغلق 13 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها جميع بلديات المنطقة الأسبوع الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أغلقت أمانة منطقة القصيم 13 منشأة مخالفة خلال الأسبوع الماضي، وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.
جاء ذلك خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها أمانة منطقة القصيم وجميع بلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي تجاوزت 16 ألف جولة رقابية شملت جميع الأنشطة المستهدفة، وتضمنت إصدار 19 مخالفة على عدد من المنشآت.
وتواصل أمانة منطقة القصيم الجولات الرقابية بشكل يومي بغية تحقيق أعلى مستوى من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا.

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