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"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 1002 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شفاء 942 يرفع الإجمالي إلى 77.937

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، مشيرة إلى أن الإجمالي وصل إلى 88 ألفاً و532 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 942 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها‪ الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 77 ألفاً و937 حالة.

ووفق "البيان"، فقد ارتفعت حالات الوفاء بسبب كورونا إلى 407 بعد تسجيل وفاة جديدة.

وطالبت الوزارة ‪ أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضماناً لصحة وسلامة الجميع‪.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 1002 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، مشيرة إلى أن الإجمالي وصل إلى 88 ألفاً و532 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 942 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها‪ الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 77 ألفاً و937 حالة.

ووفق "البيان"، فقد ارتفعت حالات الوفاء بسبب كورونا إلى 407 بعد تسجيل وفاة جديدة.

وطالبت الوزارة ‪ أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضماناً لصحة وسلامة الجميع‪.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:19 PM

الإمارات: 1002 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شفاء 942 يرفع الإجمالي إلى 77.937

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، مشيرة إلى أن الإجمالي وصل إلى 88 ألفاً و532 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 942 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها‪ الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 77 ألفاً و937 حالة.

ووفق "البيان"، فقد ارتفعت حالات الوفاء بسبب كورونا إلى 407 بعد تسجيل وفاة جديدة.

وطالبت الوزارة ‪ أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضماناً لصحة وسلامة الجميع‪.

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