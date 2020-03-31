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أمير الجوف يعزي "الشراري" بوفاة عدد من أفراد أسرته في حادث سير بالقريات

أشاد بمبادرته بعدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء بتعازي الهاتف

أعرب الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لأسرة المواطن رازق الشراري من محافظة القريات، بوفاة عدد من أفراد أسرته في حادث السير الذي وقع على أحد طرق القريات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بالمواطن رازق الشراري، ودعا سموه لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان .

كما أشاد أمير منطقة الجوف بمبادرة الشراري عدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء باستقبال اتصالات المعزين هاتفياً، استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فايروس كورونا .

وقال إن ذلك يدل على وعي المواطن بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الجميع, داعياً سموه الله للجميع بالصحة والعافية.

من جانبه، أعرب "الشراري" عن شكره لأمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء.

أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز رازق الشراري محافظة القريات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يعزي "الشراري" بوفاة عدد من أفراد أسرته في حادث سير بالقريات
سبق

أعرب الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لأسرة المواطن رازق الشراري من محافظة القريات، بوفاة عدد من أفراد أسرته في حادث السير الذي وقع على أحد طرق القريات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بالمواطن رازق الشراري، ودعا سموه لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان .

كما أشاد أمير منطقة الجوف بمبادرة الشراري عدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء باستقبال اتصالات المعزين هاتفياً، استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فايروس كورونا .

وقال إن ذلك يدل على وعي المواطن بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الجميع, داعياً سموه الله للجميع بالصحة والعافية.

من جانبه، أعرب "الشراري" عن شكره لأمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:31 PM

أمير الجوف يعزي "الشراري" بوفاة عدد من أفراد أسرته في حادث سير بالقريات

أشاد بمبادرته بعدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء بتعازي الهاتف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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أعرب الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لأسرة المواطن رازق الشراري من محافظة القريات، بوفاة عدد من أفراد أسرته في حادث السير الذي وقع على أحد طرق القريات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بالمواطن رازق الشراري، ودعا سموه لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان .

كما أشاد أمير منطقة الجوف بمبادرة الشراري عدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء باستقبال اتصالات المعزين هاتفياً، استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فايروس كورونا .

وقال إن ذلك يدل على وعي المواطن بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الجميع, داعياً سموه الله للجميع بالصحة والعافية.

من جانبه، أعرب "الشراري" عن شكره لأمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظه وأن يجزيه خير الجزاء.

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