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رئيس "بِر جدة": إنجازات الوطن نموذج عالمي في البناء والعطاء

قدّم التهنئة للقيادة وجدد البيعة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، الدكتور سهيل بن حسن قاضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وجميع أبناء الشعب الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال "قاضي": إننا اليوم ونحن نشهد العام التسعين لتوحيد وطننا الغالي لنشعر بالفخر والعزة بعد أن كنّا مفرقين فوحدنا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، فها نحن اليوم نشهد تطوراً وتنمية عاماً بعد عام قلّ أن تجد لها نظيراً، وننعم بالأمن والأمان والرخاء، فأبناؤنا وأحفادنا لا يكادون يصدقون المرحلة الصعبة التي كنّا نعيشها قبل قيام المملكة العربية السعودية من النواحي المختلفة الدينية والتعليمية والثقافية والخدماتية والحضارية.

وأضاف: إننا في هذا اليوم نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ونحن معهما في السراء والضراء وعلى العهد والوعد، فبلادنا في ظل رؤية الأمير الشاب الطموح "رؤية 2030" تخطو خطوات ثابتة نحو البناء والتقدم، والتحول إلى نموذج عالمي بما يعود فيه النفع أخيراً على الوطن والمواطنين والذين يحظون بجلّ اهتمام القيادة الرشيدة.

وناشد "قاضي"، الشعب السعودي بكافة أطيافه لتخليد ذكرى يوم وطننا الغالي والذي يتكررُّ كُلَ عامٍ ليذكرنا ببطولات المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة الذين نذروا أنفسهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم تحت راية التوحيد التي ستظل خفاقة.

وقال: جمعية البر بكافة منسوبيها هي جزء من هذا النسيج، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق رسالتها السامية في رعاية ودعم الأيتام والأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي بتوفير كافة احتياجاتهم التي يستحقونها ووفق أعلى المعايير.

جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس "بِر جدة": إنجازات الوطن نموذج عالمي في البناء والعطاء
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، الدكتور سهيل بن حسن قاضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وجميع أبناء الشعب الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال "قاضي": إننا اليوم ونحن نشهد العام التسعين لتوحيد وطننا الغالي لنشعر بالفخر والعزة بعد أن كنّا مفرقين فوحدنا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، فها نحن اليوم نشهد تطوراً وتنمية عاماً بعد عام قلّ أن تجد لها نظيراً، وننعم بالأمن والأمان والرخاء، فأبناؤنا وأحفادنا لا يكادون يصدقون المرحلة الصعبة التي كنّا نعيشها قبل قيام المملكة العربية السعودية من النواحي المختلفة الدينية والتعليمية والثقافية والخدماتية والحضارية.

وأضاف: إننا في هذا اليوم نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ونحن معهما في السراء والضراء وعلى العهد والوعد، فبلادنا في ظل رؤية الأمير الشاب الطموح "رؤية 2030" تخطو خطوات ثابتة نحو البناء والتقدم، والتحول إلى نموذج عالمي بما يعود فيه النفع أخيراً على الوطن والمواطنين والذين يحظون بجلّ اهتمام القيادة الرشيدة.

وناشد "قاضي"، الشعب السعودي بكافة أطيافه لتخليد ذكرى يوم وطننا الغالي والذي يتكررُّ كُلَ عامٍ ليذكرنا ببطولات المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة الذين نذروا أنفسهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم تحت راية التوحيد التي ستظل خفاقة.

وقال: جمعية البر بكافة منسوبيها هي جزء من هذا النسيج، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق رسالتها السامية في رعاية ودعم الأيتام والأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي بتوفير كافة احتياجاتهم التي يستحقونها ووفق أعلى المعايير.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
02:07 PM

رئيس "بِر جدة": إنجازات الوطن نموذج عالمي في البناء والعطاء

قدّم التهنئة للقيادة وجدد البيعة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، الدكتور سهيل بن حسن قاضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وجميع أبناء الشعب الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال "قاضي": إننا اليوم ونحن نشهد العام التسعين لتوحيد وطننا الغالي لنشعر بالفخر والعزة بعد أن كنّا مفرقين فوحدنا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، فها نحن اليوم نشهد تطوراً وتنمية عاماً بعد عام قلّ أن تجد لها نظيراً، وننعم بالأمن والأمان والرخاء، فأبناؤنا وأحفادنا لا يكادون يصدقون المرحلة الصعبة التي كنّا نعيشها قبل قيام المملكة العربية السعودية من النواحي المختلفة الدينية والتعليمية والثقافية والخدماتية والحضارية.

وأضاف: إننا في هذا اليوم نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ونحن معهما في السراء والضراء وعلى العهد والوعد، فبلادنا في ظل رؤية الأمير الشاب الطموح "رؤية 2030" تخطو خطوات ثابتة نحو البناء والتقدم، والتحول إلى نموذج عالمي بما يعود فيه النفع أخيراً على الوطن والمواطنين والذين يحظون بجلّ اهتمام القيادة الرشيدة.

وناشد "قاضي"، الشعب السعودي بكافة أطيافه لتخليد ذكرى يوم وطننا الغالي والذي يتكررُّ كُلَ عامٍ ليذكرنا ببطولات المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة الذين نذروا أنفسهم لخدمة دينهم ووطنهم وشعبهم تحت راية التوحيد التي ستظل خفاقة.

وقال: جمعية البر بكافة منسوبيها هي جزء من هذا النسيج، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق رسالتها السامية في رعاية ودعم الأيتام والأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي بتوفير كافة احتياجاتهم التي يستحقونها ووفق أعلى المعايير.

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