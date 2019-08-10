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"الإحصاء": هذا هو عدد الحجاج حتى التاسعة من صباح يوم عرفة

قالت: الإعلان النهائي سيكون في الساعة 9:00 من مساء اليوم

قالت #الهيئة_العامة_للإحصاء: إن عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها بلغ (2.487.160) حاجًّا؛ وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأوضحت: بين الحجاج (1.855.027) حاجًّا من خارج المملكة و(632.133) حاجًا من داخل المملكة.

وأضافت: سيتم الإعلان النهائي عن عدد الحجاج الساعة 9:00 مساء اليوم 9 ذي الحجة 1440هـ.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء": هذا هو عدد الحجاج حتى التاسعة من صباح يوم عرفة
سبق

قالت #الهيئة_العامة_للإحصاء: إن عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها بلغ (2.487.160) حاجًّا؛ وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأوضحت: بين الحجاج (1.855.027) حاجًّا من خارج المملكة و(632.133) حاجًا من داخل المملكة.

وأضافت: سيتم الإعلان النهائي عن عدد الحجاج الساعة 9:00 مساء اليوم 9 ذي الحجة 1440هـ.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:10 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:06 PM

"الإحصاء": هذا هو عدد الحجاج حتى التاسعة من صباح يوم عرفة

قالت: الإعلان النهائي سيكون في الساعة 9:00 من مساء اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7,001

قالت #الهيئة_العامة_للإحصاء: إن عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها بلغ (2.487.160) حاجًّا؛ وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

وأوضحت: بين الحجاج (1.855.027) حاجًّا من خارج المملكة و(632.133) حاجًا من داخل المملكة.

وأضافت: سيتم الإعلان النهائي عن عدد الحجاج الساعة 9:00 مساء اليوم 9 ذي الحجة 1440هـ.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,657
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,654
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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6.7 مليار دولار

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33,737

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