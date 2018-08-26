النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغامدي" يعلن عن إنشاء "أكاديمية سدايا" لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي

بالشراكة مع "أكاديمية طويق".. وتأهيل 25 ألف خبير لتأسيس 400 شركة ناشئة

أعلن الدكتور عبدالله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن إنشاء أكاديمية سدايا بالشراكة مع أكاديمية طويق، وهي واحدة من مبادرة طويق لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعية لوظائف 2030.

وقال رئيس "سدايا" في فعالية Launch بالرياض: "طورنا استراتيجية لنكون من أفضل 15 دولة عالميًا في البيانات، سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان - حفظه الله- اطلع على الاستراتيجية، وتساءل: لماذا ضمن 15 دولة؟ المملكة العربية السعودية يجب أن تكون من أفضل 5 دول على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعى وضمن أفضل 5 دول في الذكاء الاصطناعي".

وأشار "الغامدي": "هذا تحدٍ كبير ونحتاج إلى تأهيل 25 ألف مختص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي قبل 2030؛ ليتمكنوا من تأسيس 400 شركة ناشئة، وتحقيق استثمارات بقيمة 83 مليار ريال".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغامدي" يعلن عن إنشاء "أكاديمية سدايا" لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي
سبق

أعلن الدكتور عبدالله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن إنشاء أكاديمية سدايا بالشراكة مع أكاديمية طويق، وهي واحدة من مبادرة طويق لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعية لوظائف 2030.

وقال رئيس "سدايا" في فعالية Launch بالرياض: "طورنا استراتيجية لنكون من أفضل 15 دولة عالميًا في البيانات، سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان - حفظه الله- اطلع على الاستراتيجية، وتساءل: لماذا ضمن 15 دولة؟ المملكة العربية السعودية يجب أن تكون من أفضل 5 دول على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعى وضمن أفضل 5 دول في الذكاء الاصطناعي".

وأشار "الغامدي": "هذا تحدٍ كبير ونحتاج إلى تأهيل 25 ألف مختص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي قبل 2030؛ ليتمكنوا من تأسيس 400 شركة ناشئة، وتحقيق استثمارات بقيمة 83 مليار ريال".

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
10:48 PM

"الغامدي" يعلن عن إنشاء "أكاديمية سدايا" لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي

بالشراكة مع "أكاديمية طويق".. وتأهيل 25 ألف خبير لتأسيس 400 شركة ناشئة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
936

أعلن الدكتور عبدالله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن إنشاء أكاديمية سدايا بالشراكة مع أكاديمية طويق، وهي واحدة من مبادرة طويق لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعية لوظائف 2030.

وقال رئيس "سدايا" في فعالية Launch بالرياض: "طورنا استراتيجية لنكون من أفضل 15 دولة عالميًا في البيانات، سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان - حفظه الله- اطلع على الاستراتيجية، وتساءل: لماذا ضمن 15 دولة؟ المملكة العربية السعودية يجب أن تكون من أفضل 5 دول على مستوى العالم في الذكاء الاصطناعى وضمن أفضل 5 دول في الذكاء الاصطناعي".

وأشار "الغامدي": "هذا تحدٍ كبير ونحتاج إلى تأهيل 25 ألف مختص وخبير في البيانات والذكاء الاصطناعي قبل 2030؛ ليتمكنوا من تأسيس 400 شركة ناشئة، وتحقيق استثمارات بقيمة 83 مليار ريال".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,064
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,711
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,566

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة