بالصور ..انطلاق التصفيات النهائية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

"السميح": المشاركون والمشاركات يمثلون صفوة أهل القرآن في بلادنا

انطلقت اليوم التصفيات النهائية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها العشرين في فندق روش ريحان روتانا الرياض.

وقد استهل حفل الافتتاح بكلمة الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح، الذي أشاد بالأبناء المتسابقين الذي يمثلون جميع المناطق والمحافظات، وأتقنوا القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتفسيراً.

وأشار "السميح" إلى أن المشاركين والمشاركات يمثلون صفوة أهل القرآن في بلادنا الغالية.

ووجه الدكتور السميح الشكر والتقدير باسم المشاركين والمشاركات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله، إثر ذلك شرعت لجنة المحكمين بالاستماع إلى المتسابقين، حيث أنصتت اللجنة إلى أحد عشر متسابقاً، وسيستمعون في الفترة المسائية لثلاثة عشر متسابقاً، يتنافسون في فروع الجائزة الخمسة.

